Albares denuncia desde Alemania el trato "monstruoso, inhumano e indigno" de Israel a los activistas de la Flotilla

"Según salía de la cancillería alemana he visto un vídeo monstruoso, inhumano e indigno donde miembros de la Flotilla (de Gaza) eran tratados injustamente y de manera humillante por un ministro israelí y por la policía. Entre ellos están los españoles y españolas de la Flotilla (…) Es un trato abominable, indigno y exijo disculpas públicas a Israel": con estas palabras anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su decisión de convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, la máxima representante de ese país en España. El motivo esta vez es el trato vejatorio del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, a los activistas detenidos "en aguas internacionales", enfatizó Albares, entre los cuales se encuentran, según los datos de que dispone Exteriores, 44 españoles. El ministro israelí que aparece en las imágenes "hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida la entrada en nuestro país", destacó Albares, para aseverar a continuación que en breve esa prohibición se extenderá a toda la UE. Por lo pronto, desde el ministerio español se contactará con el resto de países con ciudadanos en la Flotilla para actuar conjuntamente.

Las declaraciones de Albares, pronunciadas ante medios españoles, se produjeron tras la reunión de trabajo mantenida en Berlín con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul. El Gobierno del canciller Friedrich Merz mantiene la línea marcada desde hace décadas en Alemania de la máxima cautela respecto a Israel alegando razones de "responsabilidad histórica" por los millones de judíos muertos en el Holocausto nazi.

El encuentro entre ambos ministros se produjo en la víspera de la reunión en Helsingborg (Suecia) entre los titulares de Exteriores de la OTAN, preparatoria para la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en Turquía en julio. La cita está marcada por los anuncios de retirada de tropas de EEUU de sus bases en Europa, lo que afecta directamente a las de Alemania.

En el video al que alude Albares, que ha sido divulgado por el propio Ben Gvir en X y ha levantado críticas por su dureza en el Gobierno de Israel, aparecen activistas de la Flotilla Global Sumud esposados y arrastrados por el suelo, en un buque militar, tras ser capturados en aguas internacionales. Se les conduce esposados y humillados, mientras se les obliga a escuchar el himno israelí. El ministro Ben Gvir les recibe a continuación eufórico y triunfante en tierra, mientras se les obliga a avanzar con la cabeza gacha, entre bromas dándoles la "bienvenida" y advertencias sobre lo que les puede esperar en Israel.

El ministro implicado, con competencias sobre la Policía, fue el encargado de visitar en la prisión del desierto de Néguev a los activistas capturados en flotillas anteriores. Ha sido reiteradamente denunciado por el trato vejatorio que dispensa a los activistas y por las condiciones inhumanas que reciben los palestinos detenidos o recluidos en las cárceles israelíes.

Meloni rompe su tibieza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha roto su habitual tibieza sobre los excesos israelíes con una encendida declaración. Las imágenes difundidas por el ministro Ben Gvir, ha dicho, son "inaceptables", y el trato recibido por los manifestantes —entre ellos 29 ciudadanos italianos— supone una lesión intolerable de la dignidad humana. Roma ha pedido su liberación inmediata y, además, ha reclamado a Tel Aviv que se disculpe: no como ruego, sino como exigencia formal. El Gobierno italiano ya actúa "a los más altos niveles institucionales", ha puntualizado la líder italiana, al explicar que ha sido convocado el embajador israelí, informa Irene Savio.

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El ministro de Defensa, Guido Crossetto, también ha cargado duramente contra el dirigente ultra israelí. "Nosotros presumimos de otras cosas, ministro. Presumimos de haber tratado siempre con respeto a sus compatriotas, y no tenemos la costumbre de detener a personas en aguas internacionales, sino más bien de rescatarlas si lo necesitan. No creo que con actitudes de este tipo se haga ningún bien a Israel", ha declarado.