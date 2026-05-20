Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
  2. Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
  3. Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: 'Ojalá le haya tocado a alguien del barrio
  4. Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
  5. La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión
  6. Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama
  7. Nuevo festival gratuito en la parte antigua de Cáceres: este el primer avance del cartel
  8. Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres

Cáceres volverá a pedalear unido: así puedes conseguir tu dorsal para la Fiesta de la Bicicleta, con El Periódico Extremadura como medio oficial

Rutte quita importancia a la retirada de tropas estadounidenses y la achaca a una mayor responsabilidad de Europa en la OTAN

Rutte quita importancia a la retirada de tropas estadounidenses y la achaca a una mayor responsabilidad de Europa en la OTAN

Alumnos de Erasmus franceses y de Plasencia visitan el corazón de la Diputación de Cáceres: "Es una ciudad muy maravillosa"

Alumnos de Erasmus franceses y de Plasencia visitan el corazón de la Diputación de Cáceres: "Es una ciudad muy maravillosa"

Galería | Alumnos franceses y placentinos de Erasmus visitan la Diputación de Cáceres

Galería | Alumnos franceses y placentinos de Erasmus visitan la Diputación de Cáceres

Óscar Fernández marca perfil como vicepresidente de Vox: "Se acabó hacer de las ayudas públicas un modo de vida"

Óscar Fernández marca perfil como vicepresidente de Vox: "Se acabó hacer de las ayudas públicas un modo de vida"

El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia

El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia

Fran Ardila, del Judo Club Stabia, se proclama subcampeón en la Supercopa de España Cadete

Fran Ardila, del Judo Club Stabia, se proclama subcampeón en la Supercopa de España Cadete
Tracking Pixel Contents