En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Dos muertos en Dnipró en el último ataque nocturno ruso
Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania en un nuevo ataque nocturno ruso contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades regionales y el Ejército.
Según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, el ataque causó daños en un almacén y en varias viviendas de la ciudad de Dnipró, capital de la citada región.
Ganzha explicó que los rusos lanzaron contra la región un misil y numerosos drones.
Xi cierra filas con un Putin que se ofrece como socio energético "fiable" ante la crisis
Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para China.
La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.
Xi recibió a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que la capital china se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".
Ucrania repatría los restos del colaboracionista nazi Andri Melnik
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este martes la ceremonia de exhumación de los restos mortales de Andri Melnik, figura clave del nacionalismo ucraniano y antiguo colaborador nazi, y los de su esposa Sofía, que reposaban desde hace décadas en Luxemburgo, para su reinhumación en el país.
"Estamos restituyendo su memoria. Tenemos la oportunidad y la obligación moral de volver a enterrarlos aquí, en Ucrania, en nuestra tierra", ha señalado Zelenski, quien ha destacado que son varios los "héroes ucranianos" que "defendieron la idea de independencia" y están enterrados en diferentes partes del mundo.
Los países de G7 acuerdan de forma unánime mantener la presión sobre Rusia
Los ministros de Economía y Finanzas de los países del G7 coincidieron este martes de forma "unánime" en mantener la presión sobre Rusia, a fin de que no pueda aprovechar el conflicto en Oriente Medio para obtener más fondos que pueda emplear en la invasión de Ucrania.
"La voluntad de mantener la presión sobre Rusia es unánime", declaró el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al término de una reunión en París durante la presidencia francesa del grupo, en el que también están Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos.
Un caza de la OTAN derriba un dron ucraniano en espacio aéreo de Estonia
El ministro de Estonia, Hanno Pevkur, ha confirmado este martes que un caza de la misión de vigilancia aérea del Báltico, que lidera la OTAN, ha derribado un dron posiblemente ucraniano cerca de Kablakula, en el sur del país.
"Es la primera vez que derribamos un dron nosotros mismos (...) Nuestro radar y los sistemas de la fuerza aérea detectaron una posible amenaza incluso antes de que llegara a Estonia", ha dicho en rueda de prensa, según el portal de noticias Delfi.
El dron ha sido derribado sobre el mediodía de este martes entre las localidades de Vortsjarv y Poltsamaa por aviones F-16 de la fuerza aérea rumana que participan en esta misión de la OTAN y que se encuentran desplegados en la base lituana de Siauliai, ha detallado el ministro de Defensa estonio.
Rusia advierte de que Ucrania prepara ataques desde Letonia para provocar una escalada del conflicto
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha advertido este martes de que las fuerzas ucranianas están preparando posibles "ataques terroristas" desde Letonia que, a pesar de los recelos iniciales, habría accedido a ceder su territorio para esta operación con drones, un extremo ya negado por Kiev y Riga.
"El mando de las Fuerzas Armadas ucranianas se está preparando para lanzar una serie de nuevos ataques terroristas contra las regiones de retaguardia de Rusia", ha denunciado el SVR en una nota en la que explica que así Kiev pretende persuadir a sus socios europeos de su "potencial de combate".
Así, ha señalado que a Ucrania no le bastaría con emplear los corredores aéreos que le han habilitado sus socios del Báltico, sino que además "también tiene previsto lanzar drones desde el territorio de estos Estados" para "reducir de manera significativa el tiempo necesario" para alcanzar sus objetivos en Rusia.
Putin se dirige a los chinos y elogia a su "amigo" Xi
El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió este martes en un vídeo a los chinos antes de aterrizar en Pekín, donde se reunirá el miércoles con el líder del país, Xi Jinping, al que calificó de "buen amigo".
"Considero que nuestros contactos amistosos nos ayudan a esbozar los planes más ambiciosos para el futuro y a hacerlos realidad", señala en el vídeo colgado en Telegram.
Putin recuerda que hace 25 años ambas potencias firmaron el Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, y que a día de hoy las relaciones ruso-chinas "han alcanzado efectivamente un nivel sin precedentes".
Pekín niega que Xi dijera a Trump que Putin lamentará invadir Ucrania
China negó este martes que el presidente Xi Jinping dijera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el mandatario ruso, Vladímir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, y calificó de "completamente inventado" un reporte publicado por el diario Financial Times.
El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que la información "es inconsistente con los hechos y está completamente inventada de la nada", al ser preguntado sobre una información del rotativo británico basada en fuentes familiarizadas con la evaluación estadounidense de la reciente cumbre entre Xi y Trump.
Según el diario británico, Xi habría realizado ese comentario durante las conversaciones mantenidas con Trump la semana pasada en Pekín, en el marco de la visita de Estado del mandatario estadounidense a China, y en una discusión sobre la guerra en Ucrania y la relación con Rusia.
Rusia anuncia el derribo de más de 300 drones ucranianos y Ucrania habla de 180 interceptaciones
El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber derribado durante la noche más de 300 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, en una madrugada en la que las fuerzas ucranianas han cifrado en 180 los aparatos rusos destruidos.
El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 315 aparatos en los territorios de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Nóvgorod, Oriol, Peskov, Riazán, Rostov, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslavl, Krasnodar, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.
Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las fuerzas rusas han lanzado 209 drones, 180 de los cuales habrían sido derribados, con impactos en al menos 15 ubicaciones. "El ataque continúa, con numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha apostillado.
Xi a Trump: Putin "podría acabar arrepintiéndose de invadir Ucrania"
El presidente chino, Xi Jinping, dijo la semana pasada al mandatario estadounidense, Donald Trump, que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, informó el Financial Times en vísperas de la llegada del líder ruso a China.
El diario británico, que cita a varias personas conocedoras de la evaluación estadounidense de la cumbre celebrada en Pekín, señaló que Xi hizo ese comentario durante unas conversaciones con Trump en las que se abordó la guerra en Ucrania.
Según el FT, las palabras del mandatario chino sobre la decisión de Putin de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 habrían ido más allá que en ocasiones anteriores.
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Guardiola nombra nuevos altos cargos en vivienda pública y la Consejería de Desregulación de Vox
- Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: 'Ojalá le haya tocado a alguien del barrio
- Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula
- La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión
- Guardiola reorganiza el PP extremeño con más peso municipal y nuevas áreas ante las elecciones de 2027: así queda el organigrama
- Nuevo festival gratuito en la parte antigua de Cáceres: este el primer avance del cartel
- A billetes me ganan, pero a ilusión no me gana nadie