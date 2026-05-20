Mueren cerca de 30 personas en un ataque achacado al Ejército contra un mercado en Sudán

Alrededor de 30 civiles han muerto y varias decenas han resultado heridas en un ataque achacado al Ejército de Sudán contra un mercado en la localidad de Ghabesh, en el estado de Kordofán Occidental (sur), según ha denunciado una organización civil, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La organización Emergency Lawyers ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque tuvo lugar cuando el mercado estaba "abarrotado" y ha denunciado que dejó 28 muertos y "decenas" de heridos.

"El mercado de Ghabish es un mercado muy importante del que dependen cientos de miles de civiles en Kordofán Occidental y las zonas de los alrededores para obtener comida y bienes esenciales", ha señalado, antes de resaltar que "el ataque representa una continuación de una política de presión colectiva como herramienta de intimidación y hambre, lo que causa escasez de alimentos y eleva los precios de los productos básicos".

Así, ha manifestado que hace al Ejército "totalmente responsable de este crimen" y ha reseñado que "los hechos en torno a este ataque, en el contexto de los repetidos ataques contra mercados, fijan una responsabilidad legal directa y suponen nuevos elementos en un historial de violaciones acumuladas, reforzando la base legal para que haya una rendición de cuentas".

Tanto el Ejército, que no se ha pronunciado sobre este ataque, como las RSF han incrementado durante los últimos meses los ataques en las regiones de Kordofán y Darfur, especialmente a través del uso de drones de largo alcance, lo que ha recrudecido el conflicto y su impacto sobre la población civil.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció el 11 de mayo que al menos 880 civiles han muerto entre enero y abril de este año a causa de ataques con drones. "La comunidad internacional está advertida de que, a menos que se actúe sin demora, este conflicto está a punto de entrar en una nueva fase, aún más letal", dijo.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.