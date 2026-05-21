Todos los activistas de la Flotilla ya están siendo deportados

El equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel, Adalah, confirmó este jueves que todos los activistas detenidos (alrededor de 430) salieron ya de la cárcel israelí en la que se encontraban y han comenzado su proceso de deportación, según informó a los abogados el Servicio Penitenciario de Israel.

En un comunicado, Adalah explica que la mayoría de los activistas están siendo trasladados al aeropuerto de Ramón, en el extremo sur de Israel y próximo a la cárcel de Ketziot, en la que estaban internos.

Fuentes de Adalah indicaron a EFE que hay activistas de países como Jordania o Egipto que podrían abandonar el país por vía terrestre.

El equipo legal afirma que está "supervisando activamente el proceso de traslado para garantizar que todos los activistas sean deportados de forma segura y completa sin más demora".

"Adalah subraya que toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del derecho internacional", indica en la nota.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que se preveía que los activistas, incluidos 44 españoles, salieran de Israel este jueves para ser deportados vía Turquía.

La organización española de la Flotilla indicó por su parte que, según información del cónsul español en Tel Aviv, Fernando López de Castro, volarían en aviones fletados por el Gobierno de Turquía rumbo a Estambul que partirían de Ramón sobre las 13.00 hora local (10.00 GMT).

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

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Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.