Europa espera que Rubio concrete ante los aliados el repliegue de tropas de EEUU

Los aliados europeos de la OTAN aguardan expectantes en Suecia al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en lo que será el primer 'careo' con un alto representante del gran socio transatlántico tras la decisión de Donald Trump de replegar parte de sus tropas del continente. "Queremos una OTAN más fuerte, donde Europa desempeñe un papel más relevante, queremos garantizar la paz con un concepto disuasorio sólido", afirmó el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, camino a la reunión ministerial de Helsingborg (Suecia), a la que se unirá Rubio.

Es la primera cita a ese nivel que acoge Suecia, país que junto con Finlandia ingresó en la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania, recordó su primer ministro, Ulf Kristersson. Suecia, como el resto de socios nórdicos y bálticos, así como Alemania y Polonia, está comprometida a aumentar el gasto militar al 5% del PIB hacia 2035. Pero esta fidelidad a las exigencias de Trump no les ha evitado a Berlín y Varsovia ser los principales afectados por la reducción de la presencia militar estadounidense.

En el caso de Alemania, por la decisión de Trump de retirar de su territorio a unos 5.000 soldados, entre el total de 36.000 militares desplegados en las bases de ese país. En el de Polonia, por la cancelación del envío de unos 4.000 efectivos adicionales. Ambos aliados han reaccionado aparentando tranquilidad. Para Alemania ha sido hasta embarazoso, ya que el propio Trump hizo coincidir el anuncio con su enfado por la frase del canciller Friedrich Merz asegurando que Irán estaba "humillando" a EEUU. Varsovia argumenta que todo forma parte de la prevista estrategia militar del Pentágono. A estos toques se sumó el pasado martes un tercer jarro de agua fría, al anunciar el Pentágono que de las cuatro Brigadas de Combate (BCT) asignadas a Europa se pasará a tres.

Detrás de estos anuncios está la presión de Trump para que Europa gaste más en defensa. Los apóstoles del rearme, como Alemania, afirman que ello encaja con su voluntad de asumir mayor responsabilidad. De Rubio, un moderado entre los hombres clave de Trump, se esperan concreciones, a unas semanas de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en julio en Turquía.

Alarmas sobre el báltico

Sobre Helsingborg pesa no solo la cuestión del repliegue estadounidense, sino las sucesivas alarmas de estos días en Letonia, Lituania y Estonia por la irrupción de drones ucranianos en su espacio aéreo, alguno de los cuales han acabado derribados por las fuerzas aliadas en su territorio. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, responsabiliza de los incidentes a Rusia: "Los drones ucranianos están ahí porque Ucrania debe defenderse", asegura. Si entran en el espacio aéreo aliado es por la acción, accidental o deliberada, de sistemas electrónicos rusos, que los desvían en su dirección, ha añadido.

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Ucrania estará muy presente en la reunión en Suecia. Sobre la mesa está el propósito de Rutte de que se articule un reparto equilibrado de la ayuda militar a Kiev. Ya a escala de la Unión Europea (UE), está la propuesta presentada por Merz a Bruselas de que se reconozca a Ucrania país como "miembro asociado". Es decir, que se permita a sus líderes asistir a las cumbres y demás reuniones de la UE, pero sin derecho a voto. Sería un paso previo a su ingreso como miembro de pleno derecho, argumenta Berlín, lo que no puede producirse mientras esté en guerra.