EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años

A pocas semanas de cumplir los 95 años en una isla a oscuras, Raúl Castro es testigo de un derrumbe que no estaba en sus planes: lo que en algún momento se conoció como la Revolución Cubana se deshace como un helado bajo el implacable sol del trópico. La obra que tuvo a su hermano Fidel como escultor mayor agoniza en medio de las penurias internas derivadas del agotamiento de un modelo que siempre fue económicamente dependiente, con la agravante de la inédita presión de Estados Unidos. Y del vecino que José Martí llamaba "el monstruo", a fines del siglo XIX, le llega al nonagenario una noticia que tampoco contemplaba ni siquiera en las pesadillas: el Departamento de Justicia resolvió imputarlo por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, el 24 de febrero de 1996. En aquella acción del 24 de febrero de 1996 murieron cuatro cubano americanos. Desde entonces se ha dicho que los disparos de los MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana se registraron en aguas internacionales en el Estrecho de Florida.

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