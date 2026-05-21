Trump y Taiwán ponen a China en alerta al asegurar que están "dispuestos" a dialogar

El presidente de Taiwán, William Lai, está "dispuesto" a dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un movimiento sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la relativa estabilidad de las relaciones entre Washington y Pekín.

"Además de estar comprometido a mantener el ‘statu quo’ estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado remitido a EFE.

Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no mantienen comunicaciones directas desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con China en 1979.

Estas declaraciones se producen después de que Trump manifestara este miércoles que trabajará para abordar el "problema de Taiwán" y reiterara su disposición a dialogar con Lai, algo que ya dejó entrever el viernes pasado al término de su viaje a China, donde se reunió con su homólogo de ese país, Xi Jinping.

"Hablaré con él. Hablo con todo el mundo (…). Tenemos esa situación bien controlada. Tuvimos una gran reunión con el presidente Xi. Fue fantástica y vamos a trabajar en el problema de Taiwán", aseveró Trump.

En caso de que se produjera esa conversación, Lai le diría a Trump que el Gobierno taiwanés permanece "calmado" y "confiado" en el mantenimiento del ‘statu quo’ en el Estrecho, y que es China, y no Taiwán, la responsable de "socavar la paz y la estabilidad" en la zona.

El mandatario taiwanés también instaría al líder republicano en continuar las transferencias de armas estadounidenses, ya que estas son "necesarias" para preservar la seguridad de la isla y la estabilidad de la región, y le trasladaría que la República de China (nombre oficial de Taiwán) ya es un "país soberano e independiente".

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te. / Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

China considera que la isla es suya

"Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. La población taiwanesa busca un estilo de vida libre y democrático, y la democracia y la libertad no deberían ser vistos como provocaciones", afirmaría el líder taiwanés ante Trump, según la Cancillería isleña.

China considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

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En diciembre de 2016, Trump dialogó por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, algo que enfureció a China.