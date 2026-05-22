DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Dos surcoreanos de la flotilla capturados por Israel denuncian torturas al regresar a casa

Los dos activistas surcoreanos integrantes de la Flotilla Global Sumud que fueron capturados por Israel en aguas internacionales de camino a Gaza denunciaron, a su llegada este viernes a Corea del Sur, haber sufrido torturas y "violencia insoportable", en un caso que desató duras críticas de Seúl.

Kim Ah-hyun y Kim Dong-hyeon llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en la madrugada, según la agencia local de noticias Yonhap, tras la interceptación de sus barcos esta semana en aguas próximas a Gaza y cerca de Chipre, respectivamente.

A su llegada al aeropuerto, Kim Ah-hyun afirmó que fue agredida en el rostro por fuerzas israelíes tras su captura y que no puede oír correctamente por el oído izquierdo, mientras que Kim Dong-hyeon acusó a Israel de haber "torturado" a los activistas y de someterlos a "violencia insoportable", según la agencia.