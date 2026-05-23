Emiratos desafía el consenso del Golfo y se convierte en objetivo prioritario de Irán

Irán lanzó contra los Emiratos Árabes Unidos casi tantos misiles y drones como contra Israel en las primeras 24 horas de la guerra. Desde entonces, el territorio emiratí se ha convertido en uno de los principales objetivos de la República Islámica en el Golfo. El último episodio fue un nuevo ataque contra infraestructuras energéticas con drones que, según confirmó Abu Dabi, habrían partido desde Irak y provocaron una explosión en la central nuclear de Barakah, una señal de que milicias chiíes iraquíes respaldadas por Irán podrían estar detrás del incidente. No solo se ha convertido Emiratos en el foco de la ofensiva militar, también ha pasado a ser un objetivo recurrente en el discurso público de las autoridades iraníes y en la propaganda del régimen. La razón de esta creciente hostilidad responde a la proximidad de Abu Dabi con Israel, y que Teherán percibe como una coalición hostil.

"Nuestra etiqueta de 'vecinos' de los Emiratos Árabes Unidos ha sido retirada por ahora, y se ha establecido la etiqueta de 'base hostil' para el país", aseguró Ali Khezrian, miembro de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, a la televisión estatal. Asimismo, el mando militar conjunto de Irán, compuesto por generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), advirtió a los líderes de que no debían convertir su país en "la guarida de los estadounidenses y los sionistas, ni utilizar sus fuerzas militares y su equipamiento para traicionar al mundo del Islam y a los musulmanes".

Los lazos entre Israel y Emiratos se estrecharon en 2020 con la firma de los llamados Acuerdos de Abraham, y Abu Dabi fue, junto a Baréin, uno de los primeros países árabes en normalizar relaciones con Tel Aviv. Los pactos, impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, abrieron además la puerta a la cooperación en ámbitos como la tecnología, el turismo, las inversiones, el agua o las energías renovables. Ese movimiento marcó el inicio de la apuesta de Mohamed bin Zayed, presidente emiratí, por diversificar sus alianzas de seguridad, reforzar su peso estratégico ante Estados Unidos y trazar una línea propia en el Golfo. Recientemente, Tel Aviv y Abu Dabi incluso habrían creado un fondo conjunto para adquirir y desarrollar nuevos sistemas de armamento, según informó este lunes Middle East Eye citando a funcionarios estadounidenses.

El socio díscolo del Golfo

En el contexto de la guerra con Irán, Bin Zayed intentó convencer a Arabia Saudí y Qatar de impulsar una respuesta militar conjunta contra Teherán, según informaciones de Bloomberg. Sin embargo, sus socios del Golfo rechazaron la propuesta y han mantenido un perfil bajo desde el inicio del conflicto. No ha sido el caso de Emiratos, que habría participado en ataques encubiertos contra Irán e incluso habría invitado al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, a Abu Dabi. El propio Netanyahu llegó a hacerlo público, aunque las autoridades emiratíes lo negaron posteriormente. Estos movimientos, junto a su retirada de la alianza de la OPEP+ por cuestiones que dicen ser estratégicas y no políticas, separan a los Emiratos del tradicional consenso en el Golfo.

"Es una apuesta casi personal, de Momahem bin Zayed y su entorno más inmediato. Por un lado, por mostrar la influencia de Emiratos y su proyección mucho más allá de su entorno y que va más allá de su peso demográfico o económico. Es una ambición de marcar línea propia, presencia internacional propia", explica a este diario Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC).

Los riesgos de la apuesta

Esta voluntad de diferenciarse de sus vecinos, con los que también mantiene un pulso económico por posicionarse como principal destino de turismo e inversión extranjera, no está libre de riesgos. "Es una apuesta arriesgada, volcarse con este Israel que tiene múltiples frentes de guerra abiertos y cuando su imagen internacional está seriamente dañada", asegura Amirah Fernández.

En este contexto, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, advirtió a los países árabes del Golfo de que deben "tomar una decisión" entre Israel e Irán en medio del actual enfrentamiento. "Los países del Golfo ahora entienden que tendrán que tomar una decisión: ¿es más probable que sean atacados por Irán o por Israel?", apuntó Huckabee en una conversación en la televisión israelí el pasado martes. Emiratos Árabes Unidos se ha beneficiado hasta ahora de su alianza con Israel, ya que la tecnología de la Cúpula de Hierro israelí ha contribuido a reforzar sus defensas frente a drones y misiles iraníes y, además, el cálculo estratégico pasa por ganarse el favor de la Casa Blanca.

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Sin embargo, la proximidad a Tel Aviv también sitúa a Emiratos en el centro del tablero regional y lo expone a posibles represalias por las acciones estadounidenses e israelíes contra Irán. "El riesgo es que, si Trump vuelve a bombardear Irán y se atacan infraestructuras críticas, los iraníes han advertido que responderán de la misma forma contra los países que tienen enfrente. Esto podría convertir a estos países en lugares prácticamente inhabitables, sin agua desalinizada ni generación de energía eléctrica", concluye Amirah Fernández.