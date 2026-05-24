Asia
Al menos 29 muertos y 102 heridos tras una explosión contra un tren en Pakistán
Los hechos ocurrieron en Quetta, en el oeste del país
El tren afectado se dirigía a una zona residencial militar
EFE
Islamabad
Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo por una explosión contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.
"En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión", declaró a EFE un oficial de policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah.
- Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- 1.000 entradas a 35 euros: los tres grupos que tocarán en el Recinto Ferial de Cáceres
- Así ha sido la inauguración oficial de Ponzano en Cáceres: productos de la tierra, cóctel y tardeo
- La empresa que limpia los hospitales de Badajoz niega deficiencias en el servicio: 'Nunca nos han penalizado
- La regularización del Polígono Ganadero de Cáceres ya tiene cifra: casi 6 millones de euros
- Sábanas egipcias en un apartamento de lujo a los pies de la plaza Mayor de Cáceres
- Los seis pueblos de Extremadura donde Hacienda llamará para ayudar a hacer la declaración de la renta