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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump dice que está negociando últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.
El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.
Israel ironiza con incidente Flotilla en Bilbao: "Exigimos explicación a Gobierno español"
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ironizó este sábado y lanzó un dardo al Gobierno español tras los incidentes policiales registrados hoy en el aeropuerto de Bilbao (norte de España) a la llegada de los activistas de la Global Sumud Flotilla, que previamente habían denunciado malos tratos en Israel.
"Exigimos una explicación del Gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la Flotilla", escribió la cuenta de Exteriores israelí en X con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por su detención de los activistas en aguas internacionales y por las burlas del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, días atrás hacia los detenidos.
Pakistán dice que Irán y EE. UU. están "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz
Irán y Estados Unidos están "más cerca que nunca" de un acuerdo, un avance crucial que podría anunciarse de forma oficial este mismo fin de semana, afirmaron este sábado a EFE fuentes paquistaníes cercanas a las negociaciones de paz.
"Irán y Estados Unidos están más cerca de un acuerdo que nunca desde que se rompieron las conversaciones en Islamabad. Esperamos un avance crucial durante el fin de semana", dijo un alto funcionario de la seguridad paquistaní bajo condición de anonimato.
Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.
En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.
Pakistán afirma que hay "avances alentadores" para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán
Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un "entendimiento final" entre Irán y Estados Unidos.
"Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final", declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní.
Rubio dice que Washington ha logrado avances con Irán y anticipa un anuncio en días
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en la India que Washington ha logrado algunos avances con Irán y que Estados Unidos podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días.
"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi.
Irán afirma que un protocolo de acuerdo con EEUU está en fase de finalización
Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.
Al menos cinco policías y un menor muertos en un bombardeo israelí en el norte de la Franja de Gaza
Al menos cinco policías y un menor han muerto y varias personas más han resultado heridas en un bombardeo de la aviación israelí sobre una comisaría en el norte de la ciudad de Gaza, según ha informado la Dirección General de la Policía del Gobierno gazatí.
"Cinco policías han muerto y varios resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes bombardearon una comisaría en la zona de Tuam, al norte de la ciudad de Gaza, con al menos dos misiles", ha indicado el organismo policial en un comunicado.
El Ministerio del Interior ha identificado a las víctimas como el comandante Muhamad Fathi Muslé al Ar, el comandante Rami Muhamad Ahmad al Hanaui, el comandante Abdul Hadi Zuhdi Auad Yarbu, el teniente Salem Adel Daud Haniyé y el auxiliar Hani Hamdi Ibrahim al Madhun. Asimismo, ha dado cuenta de la muerte del menor de edad Saber Abdulrahman Yarbu.
Francia prohíbe la entrada en el país a Itamar Ben Gvir por maltratar a los activistas de la flotilla
El Gobierno francés ha anunciado este sábado que prohíbe "con efecto inmediato", la entrada en el país del ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, por maltratar a los integrantes de la última flotilla humanitaria para Gaza interceptada esta semana por Israel en aguas internacionales.
"Con efecto inmediato, Itamar Ben-Gvir tiene prohibida la entrada a territorio francés", ha sentenciado el ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, en un comunicado publicado en redes sociales en el que denuncia las "reprobables acciones" de Ben Gvir, "contra ciudadanos franceses y europeos que viajaban a bordo de la flotilla Global Sumud".
Si bien Francia "desaprueba la iniciativa de la flotilla", un esfuerzo para romper el bloqueo israelí sobre Gaza "que no produce resultados útiles y sobrecargan los servicios diplomáticos y consulares", el ministro también ha declarado "intolerable" que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidados o maltratados de esta manera, especialmente por un funcionario público.
Una veintena de activistas de la Global Sumud Flotilla llegan a Barcelona: "Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas"
Una veintena de activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, entre ellos 18 catalanes y otros de Baleares y Valencia, han llegado al mediodía de este sábado a Barcelona, tal como estaba previsto, cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Los activistas han empezado a salir pasadas las 13.30 horas por las puertas de la zona de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, ante unas 200 personas que se han agolpado con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida.
El Ejército israelí comenzó este pasado lunes, 18 de mayo, a interceptar barcos de la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y trasladó luego a los activistas a la prisión de Ketziot, en Israel.
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