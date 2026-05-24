Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia

La iniciativa Caravana Global Sumud Land que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha informado de que ha perdido el contacto con el grupo que se desplazaba por Libia, concretamente cerca de la ciudad de Sirte, entre los que había varios españoles.

"Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces", ha informado el grupo en un mensaje difundido en redes sociales.

En la caravana de vehículos viajaban civiles de países como Uruguay, Canadá/Túnez, Italia, Portugal, España, Argentina, Estados Unidos, Polonia y otros, ha indicado.

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"Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia", concluye el comunicado de Global Sumud.