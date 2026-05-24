GAZA
Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia
El grupo humanitario ha perdido el contacto con varios voluntarios españoles tras su acercamiento a un puesto de control en la ciudad libia de Sirte
EP
La iniciativa Caravana Global Sumud Land que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha informado de que ha perdido el contacto con el grupo que se desplazaba por Libia, concretamente cerca de la ciudad de Sirte, entre los que había varios españoles.
"Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces", ha informado el grupo en un mensaje difundido en redes sociales.
En la caravana de vehículos viajaban civiles de países como Uruguay, Canadá/Túnez, Italia, Portugal, España, Argentina, Estados Unidos, Polonia y otros, ha indicado.
"Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia", concluye el comunicado de Global Sumud.
- Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- 1.000 entradas a 35 euros: los tres grupos que tocarán en el Recinto Ferial de Cáceres
- Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión
- Así ha sido la inauguración oficial de Ponzano en Cáceres: productos de la tierra, cóctel y tardeo
- La empresa que limpia los hospitales de Badajoz niega deficiencias en el servicio: 'Nunca nos han penalizado
- La regularización del Polígono Ganadero de Cáceres ya tiene cifra: casi 6 millones de euros
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla