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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Dos muertos en Kiev tras un ataque aéreo ruso "masivo"
Al menos dos personas murieron en Kiev tras un bombardeo "masivo" ruso contra la capital en la noche del sábado a este domingo.
"El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido a dos", informó el alcalde de la capital Vitali Klichkó en su cuenta de Telegram.
Antes, en esa misma cuenta, Klichkó calificó de "noche terrible para Kiev" este ataque, en el que dijo, se registraron 44 heridos.
EE.UU. advierte de un posible gran bombardeo ruso contra Ucrania en las próximas 24 horas
Estados Unidos advirtió este sábado que dispone de información que apunta a un posible lanzamiento de un ataque aéreo ruso de gran envergadura contra Ucrania en las próximas 24 horas.
La embajada estadounidense en Kiev emitió una alerta en la que recomienda a los ciudadanos estadounidenses en el país que "se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea".
Sube a dieciocho el número de fallecidos en el ataque ucraniano en Lugansk
Las autoridades rusas aumentaron este sábado a dieciocho el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.
“Se han rescatado los cuerpos de otras dos personas”, señaló el Ministerio de Situaciones de Emergencias en un comunicado, en el que aclaró que, bajo los escombros, pueden haber aún otras tres personas.
Ucrania teme una posible ofensiva desde Bielorrusia mientras Rusia se estanca en el frente
Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente, donde el Ejército agresor encuentra un número creciente de dificultades.
Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que hace que su posición sea "más fuerte que en años anteriores" y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea "desfavorable" para Rusia.
Zelenski reclama a la UE un rol "pleno e igualitario" tras la propuesta de "asociación" alemana
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado que solo aceptará que su país desempeñe un papel "pleno e igualitario" en la Unión Europea si finalmente prospera la iniciativa de adhesión, después de que Alemania recomendara la posibilidad de admitir al país como "miembro asociado".
La propuesta de Berlín contempla la integración progesiva de Ucrania en las instituciones comunitarias, incluyendo su participación en reuniones de líderes y ministros pero sin derecho a voto, y favorecer su presencia en instituciones europeas y en programas comunitarios, todo ello sin necesidad de modificar los Tratados europeos.
Un muerto y ocho heridos en un ataque ruso contra un cortejo fúnebre en Ucrania
Una persona murió y otras ocho resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Sumi, al noreste del país invadido por Rusia, al atacar un dron ruso un cortejo fúnebre, informaron las autoridades locales.
"Lamentablemente, ha fallecido en el hospital el hombre que sufrió heridas muy graves como consecuencia del ataque ruso contra el cortejo fúnebre en Sumi", informó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Regional de Sumi, Oleg Grigorov.
"Un ataque cínico", denunció Grigorov al informar de lo ocurrido.
Zelenski agradece a las Fuerzas Armadas ucranianas un ataque en la región rusa de Perm
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a las Fuerzas Armadas ucranianas el haber atacado unas instalaciones que presentó como parte del complejo militar industrial de Rusia en la región rusa de Perm, a casi 2.200 kilómetros de Kiev.
En un vídeo publicado en su cuenta de la red social Facebook, el mandatario ucraniano dijo: "me gustaría dar las gracias a los Servicios de Seguridad de Ucrania por golpear unas instalaciones militares clave".
Zelenski expresó así su agradecimiento en el título que puso a un vídeo subido en su cuenta de Facebook en el que se observan efectos de lo que se da a entender es un impacto de un dron ucraniano sobre unas instalaciones industriales.
Letonia investiga el impacto de un dron en el lago Dridzis
Las autoridades de Letonia investigan lo que podría ser un nuevo incidente con un dron en su territorio, después de que un artefacto explotara sin causar heridos este sábado al entrar en contacto con el agua del lago Dridzis, en el sureste del país báltico.
La primera ministra en funciones de Letonia, Evika Siliņa, confirmó el incidente en su cuenta de X, en la que dijo estar en "contacto con los servicios responsables que están trabajando en el área del lago Dridzis, en el municipio de Krāslava, tras la caída y explosión de un dron en el lago".
"Espero de los servicios la información más detallada posible sobre las circunstancias del incidente y las acciones posteriores. Invito a los residentes a seguir la información oficial", agregó.
Rusia eleva a 10 el número de fallecidos en el ataque a una residencia en Lugansk
Las autoridades rusas elevaron este sábado a 10 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.
"Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10", escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.
Agregó que el número de heridos se sitúa en 48, mientras el paradero de otras 11 personas sigue sin conocerse.
Rusia anuncia el derribo de 348 drones ucranianos
Las fuerzas antiaéreas rusas han derribado 348 drones lanzados por Kiev durante la noche pasada, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre 14 regiones, así como los mares Azov y Negro.
Los drones enemigos obligaron a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos rusos.
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