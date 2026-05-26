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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Donald Trump asegura que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington: "Creo que le vamos a dar un vuelco"
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
María Corina Machado recuerda en Panamá a los miles de venezolanos que cruzaron el Darién
La líder opositora venezolana María Corina Machado recordó este lunes, durante su último día en Panamá, a los miles de migrantes de Venezuela que cruzaron la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su trayecto hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida.
"Más de 500.000 venezolanos han cruzado el Darién en busca de libertad. Muchos se quedaron en el camino", dijo Machado en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá (Parlamento) durante una intervención especial.
La selva del Darién fue el epicentro de la grave crisis migratoria regional en los últimos años. Por allí llegaron a pasar a diario más de mil migrantes, la gran mayoría venezolanos, en su camino hacia EE.UU. en busca de una mejor calidad de vida.
El Gobierno de Cuba publica la lista de 2.010 presos indultados en abril
El Gobierno de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un "gesto solidario humanitario y soberano" enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. El Decreto Presidencial 1212, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dispone "indultar total y definitivamente" a un grupo de sancionados, en atención a "las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena".
El presidente de Panamá coincide con María Corina Machado en la en necesidad de encontrar una "solución democrática"
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la líder opositora venezolana María Corina Machado coincidieron este lunes en la necesidad de "avanzar para encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad" a Venezuela. Mulino y Machado se reunieron en la sede presidencial, en Ciudad de Panamá, en medio de la visita que la Premio Nobel de Paz 2025 realiza al país centroamericano desde la semana pasada. Machado afirmó, según un comunicado de la Presidencia panameña, que existe "la necesidad de un proceso hacia una elección limpia, transparente y democrática en Venezuela", en unos comicios en los que la opositora pretende ser candidata.
Presos toman una prisión del oeste de Venezuela donde denuncian supuestos malos tratos
Población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) ha tomado este domingo las instalaciones de ese penal ubicado en el oeste de Venezuela exigiendo la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero, a quienes atribuyen supuestos delitos de corrupción y malos tratos contra los reos.
"Los reclusos denunciaron (...) que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", ha informado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que los privados de libertad allí alojados dicen haber sido víctimas de "golpizas y torturas".
A renglón seguido, esa misma organización ha apuntado que "más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento", así como que los presos afirman que el director "estaría realizando disparos hacia las torres del penal", algo que, ha advertido la ONG, "podría desencadenar una tragedia".
Cuba insiste en que la "enfermiza" presión de Trump a la isla busca construir un pretexto para una intervención militar
"El diseño de 'máxima presión' que de manera enfermiza pregonan algunos desde EEUU, es parte de la estrategia para justificar la falsa matriz de colapso y con ello la intervención militar". El mensaje del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en X durante un domingo que tuvo el 64% del territorio a oscuras, pareció continuar las discusiones con Washington a lo largo de una semana marcada por numerosos incidentes: la acusación en un tribunal de Miami contra el nonagenario Raúl Castro, el desplazamiento del portaviones nuclear USS Nimitz en aguas del Caribe y otras presiones dirigidas contra el aparato económico y militar de la isla. (Seguir leyendo)
Maduro pide sabiduría y humildad en un nuevo mensaje por la paz y la unión de Venezuela
El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, pidieron este domingo sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un nuevo mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.
"Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos", señaló la pareja detenida en Nueva York, tras su captura durante el ataque de EE.UU. el pasado enero en Caracas.
"Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda", afirma Machado ante venezolanos en Panamá
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este sábado que la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saldrá del poder y que el gran reto que tiene los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales que harán que Venezuela nunca jamás" caiga bajo el comunismo y la tiranía.
Ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de la capital panameña, Machado pronunció un discurso cargado de emoción y centrado en el mensaje de mantener la unidad y coordinación que, aseguró, dio a las fuerzas opositoras el triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Machado recordó que Panamá resguarda las actas de votación que la oposición venezolana asegura demuestran la victoria presidencial con "más del 70 %" de Edmundo González Urrutia, un triunfo no reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo y que proclamó la reelección de Nicolás Maduro - capturado por EE.UU. en enero pasado bajo cargos de narcotráfico - sin mostrar los votos que lo acrediten.
Familias de presos políticos desconfían de las cifras de liberaciones del Gobierno venezolano
Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron este sábado su desconfianza en las cifras de liberaciones que ha ofrecido el Gobierno, luego de que en la víspera la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señalara que durante esta semana fueron excarceladas 395 personas y que en las "próximas horas" se llegaría a un total de 500.
"Nosotros no confiamos en las cifras que dan. Tenemos ya muchos meses pidiendo que publiquen el nombre de las personas que han sido excarceladas para hacer un proceso transparente", dijo a EFE Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, quien fue detenido en 2018 y acusado de un presunto intento de magnicidio.
Cuba recibe un donativo chino de 15.000 toneladas de arroz
Cuba recibió este sábado un envío de 15.000 toneladas de arroz de China, que forma parte de un gran donativo dispuesto por Pekín como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla, informó la prensa estatal.
Este envío, que arribó al puerto de La Habana en el buque Sunny Hong, forma parte de un total de 60.000 toneladas del cereal que continuará llegando gradualmente a la isla, un ejemplo del apoyo que ha prestado en los últimos años al país caribeño el Gobierno chino, en ámbitos como el alimentario y el energético.
María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela.
"Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.