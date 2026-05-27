El candidato de la izquierda para la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, acusado de fraude a menos de dos semanas de la segunda vuelta con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deben protagonizar un esperado debate televisivo previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio. Pero antes podrían tener lugar novedades sorprendentes de alto impacto electoral si prospera una petición de imputación del candidato de Juntos por el Perú que la fiscalía formalizó horas atrás. La justicia debe definir esta semana si Sánchez será o no objeto de un juicio oral por el delito de falseamiento de la información sobre aportaciones cuando, cinco años atrás, era miembro de Perú Libre, la formación del depuesto presidente Pedro Castillo. El supuesto fraude sería del orden de 70.000 euros.

Sánchez recordó a través de las redes sociales que los tribunales ya habían descartado la existencia de esa acusación. "No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia. Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido", dijo el rival de Fujimori, cuya eventual victoria en las urnas provoca inquietud en la elite económica de ese país andino. "Rechazo haber dado falsa declaración a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades".

Carlos García Asenjo, el abogado defensor del candidato también impugnó el intento de la fiscalía de condenar a Sánchez a cinco años y 4 meses de prisión. De ser hallado culpable, la pena privativa de libertad y la inhabilitación para cargos públicos podrían aplicarse de manera inmediata. Eso nunca podría ocurrir antes del 7 de junio.

La ofensiva contra el abanderado de sectores de centroizquierda no ha cesado ni siquiera después de su compromiso de no alterar sustancialmente el modelo económico. Esta semana, la policía frustró un atentado en su contra durante un mitin en las afueras de Lima.

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Según la última encuesta de la consultora Datum, Fujimori tiene una intención de voto del 39,5%, tres puntos más que Sánchez. El sondeo también da cuenta de que el 15,9% optaría por votar en blanco o viciar su voto, y el 8,5% no precisa su preferencia. En esa franja se puede decidir la contienda.