Realeza
La reina Sonia de Noruega, hospitalizada por problemas cardíacos
EFE
Berlín
La reina Sonia de Noruega ha sido hospitalizada por problemas cardíacos, anunció este miércoles la Casa Real. "La reina padece fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y ha sido ingresada en el hospital durante unos días para ser sometida a exámenes y observación", informó la Casa Real en un comunicado.
Ya la pasada semana la reina, que tiene 88 años, había tenido que cancelar por sus problemas cardíacos algunos compromisos, entre ellos un viaje a cuatro municipios del país en compañía del rey Harald V.
Además, la reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos.
- La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
- Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres
- Bertín Osborne no actuará finalmente en la feria de Plasencia
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- La entidad pública de Cáceres que crea 27 puestos de trabajo: estos son los perfiles que busca
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Más de medio millón de luces y descuentos en los cacharritos: Cáceres prende hoy su feria