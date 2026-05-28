Italia encuentra el tesoro oculto del último gran capo de la mafia siciliana: 200 millones escondidos desde Palermo hasta Marbella

El último gran misterio de Matteo Messina Denaro era su dinero. Durante 30 años, el capo de la Cosa Nostra más buscado de Italia construyó en la sombra un imperio financiero gracias al narcotráfico mientras el Estado italiano lo perseguía sin éxito. Messina Denaro murió en 2023 en prisión, ocho meses después de ser capturado, pero su tesoro seguía siendo uno de los grandes enigmas pendientes para los investigadores.

Este miércoles, la Dirección Antimafia de Palermo ha anunciado que ese enigma tiene —al menos en parte— una respuesta: más de 200 millones de euros en bienes (villas de lujo, entre otros), sociedades y activos financieros vinculados a Messina Denaro han sido incautados en el marco de una gigantesca operación internacional. El operativo ha culminado, además, con la detención de tres personas acusadas de blanqueo de capitales agravado por favorecimiento mafioso.

España

España es parte de la trama. Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús figuran entre los lugares donde los investigadores han rastreado y localizado parte del patrimonio oculto del capo siciliano. Y todo ello ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia di Finanza (la policía financiera de Italia) y distintos cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional española, según han informado las autoridades italianas, que también han difundido material audiovisual de las incautaciones llevadas a cabo.

La Costa del Sol, destino clásico del dinero sucio europeo desde los años 80, ha vuelto así a aparecer en una investigación de primera magnitud como territorio de lavado y refugio de fortunas construidas sobre el narcotráfico y la violencia.

Andorra también

De hecho, la investigación, coordinada por el fiscal Maurizio De Lucia y el adjunto Vito Di Giorgio —con la ayuda de Giovanni Melillo, de la Fiscalía Aacional Antimafia, ha rastreando el oculto tesoro a través de nueve jurisdicciones: además de Italia y España, también Andorra, Gibraltar, las islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano y el Principado de Mónaco, según precisaron.

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El rastro del dinero arranca en los años 80, cuando Messina Denaro comenzó a amasar una fortuna bajo el paraguas de Cosa Nostra a través del narcotráfico. Décadas de ganancias fueron canalizadas y reinvertidas a través de sociedades offshore y estructuras financieras opacas repartidas por medio mundo.