El Pentágono adjudica un contrato de 9.700 millones de dólares a Dell y Microsoft para digitalizar el ejército de EEUU

Silicon Valley sigue profundizando su relación con el Gobierno de Estados Unidos. El Pentágono ha adjudicado un contrato de 9.700 millones de dólares al gigante tecnológico Dell para que suministre el software de Microsoft al ejército y contribuya así a su digitalización.

El rebautizado como Departamento de Guerra anunció el miércoles que el acuerdo convertirá a Dell en el único proveedor de las licencias necesarias para que el cuerpo militar estadounidense pueda utilizar los programas informáticos y los servicios de computación en la nube de Microsoft, eliminando así las redundancias en su concesión.

Tras un proceso de licitación competitivo, la agencia comandada por Pete Hegseth eligió Dell, una histórica compañía especializada en infraestructura de tecnologías de la información. "Resultaron ser los mejores", explicó el director de Información en funciones de la Marina, Barry Tanner.

Dell mantiene una buena relación con el presidente Donald Trump. Su fundador y director ejecutivo, Michael Dell, anunció el pasado diciembre su compromiso a donar 6.250 millones de dólares para financiar cuentas de ahorro de inversión para niños desfavorecidos del país, una iniciativa de la administración que ha denominado "cuentas Trump".

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Dell es también uno de los principales compradores de licencias de PC con Windows, lo que significa que el acuerdo beneficia directamente a Microsoft. "Este acuerdo marco de compra de segunda generación agilizará y consolidará el software y los servicios críticos de Microsoft en todo el Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia y la Guardia Costera de los EEUU", remarcó la directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies.