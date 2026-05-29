Detenidas ocho estudiantes en Kenia por prender el fuego en un internado que causó la muerte a 16 niñas

Las autoridades de Kenia detuvieron a ocho estudiantes por su relación con "la planificación y ejecución" del incendio ocurrido el jueves en el internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), que acabó con la vida de 16 niñas.

Tras hablar con estudiantes y docentes, y después de revisar las grabaciones de seguridad disponibles, los agentes identificaron a ocho alumnas como presuntas responsables del "incendio provocado" y ya se encuentran bajo custodia policial, según un comunicado de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) publicado en su cuenta de la red social X.

"Los detectives continúan tomando declaraciones y analizando todas las pruebas disponibles para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer las circunstancias completas del incidente y determinar el motivo", añadió la DCI de la policía keniana. El equipo de investigación se encuentra analizando la escena del siniestro en el edificio residencial Meline Waithera, de dos plantas.

Daños en la primera planta

La primera de ellas, que albergaba un total de 135 literas, sufrió "extensos daños" a causa del fuego, mientras que la planta baja permaneció "prácticamente intacta".

Los cuerpos de las 16 estudiantes ya fueron trasladados a la morgue del Hospital de Referencia del Subcondado de Naivasha, a la espera de las pruebas forenses y su identificación formal.

Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, de las que al menos siete permanecen ingresadas, según informó el ministro de Educación, Julius Ogamba. El internado, que daba alojamiento a 815 estudiantes -de las que siete se encontraban durmiendo fuera de allí- de educación secundaria a unos 120 kilómetros de Nairobi, ha sido cerrado para facilitar las investigaciones sobre las causas del incendio.

Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

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También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.