DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

EEUU ofrece una recompensa millonaria para descapitalizar a la Guardia Revolucionaria iraní

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para descapitalizar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní y emitió nuevas sanciones contra una red de empresas y actores vinculados a ventas de petróleo militar. Estados Unidos ofreció la millonaria suma a cambio de información que ayude a entender los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la identidad de empresas fachada que realicen actividades comerciales para Teherán.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de petróleo militar iraní, al asegurar que esos ingresos permiten al régimen financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y representan una amenaza para Washington y sus aliados en Oriente Próximo.