Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania confirma un acuerdo con Suecia para comprar 20 aviones de combate y recibir otros 16

Ucrania ha confirmado este jueves que adquirirá 20 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen, en un acuerdo que incluye además la donación de otros 16 cazas por parte de las Fuerzas Armadas suecas, en un paso clave para reforzar la capacidad aérea ucraniana.

"La máxima prioridad de Ucrania es la defensa aérea. Para reforzarla, Suecia y Ucrania ponen en marcha un importante acuerdo de defensa mediante el cual Ucrania adquirirá cazas suecos Gripen", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado conjunto con la oficina del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el marco del viaje de Volodimir Zelenski a Estocolmo.