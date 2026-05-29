Un juez federal de EEUU obliga a retirar el nombre de Trump del Kennedy Center

Un juez ordenó este viernes la retirada del nombre del presidente Donald Trump del Kennedy Center for the Performing Arts, dictaminando que el emblemático recinto de Washington no puede ser rebautizado sin una ley del Congreso, según adelantó Reuters.

El juez de distrito de EEUU Christopher Cooper, en Washington, instó a la Administración Trump a retirar toda la señalización física que lleve el nombre de Trump y a eliminar cualquier referencia a un 'Trump Kennedy Center' de los materiales oficiales en un plazo de 14 días.

'El estatuto orgánico del Kennedy Center deja meridianamente claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede ostentar ningún otro nombre formal o memorial público basado en la decisión unilateral de la Junta', escribió Cooper. 'El Congreso otorgó al Kennedy Center su nombre, y solo el Congreso puede cambiarlo'.

El juez añadió: '(El) tribunal no pretende dictar cómo debe gestionarse el Centro, ni prescribe ningún plan particular para la institución --construcción, cierre o de otro tipo-- de cara al futuro'.

Cooper falló en una demanda presentada por la representante demócrata de Ohio, Joyce Beatty, miembro de la junta del Kennedy Center en virtud de su cargo en el Congreso.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump planea renovar el centro, como parte de un esfuerzo más amplio del líder republicano para remodelar el núcleo monumental de Washington. También pretende erigir un arco de 250 pies (76 metros) y construir un salón de actos de 90,000 pies cuadrados en el emplazamiento del demolido Ala Este de la Casa Blanca.

Esos esfuerzos también se enfrentan a desafíos judiciales. Un tribunal federal de apelaciones ha permitido a la Administración Trump seguir adelante con la construcción del salón de actos mientras delibera sobre el caso.

Tras utilizar el Kennedy Center como sede para el estreno del documental sobre su esposa Melania, el presidente norteamericano Donald Trump anunció este pasado domingo el cierre temporal de la institución artística de Washington para, según él, llevar a cabo ‘un proyecto de reconstrucción del centro’. El plan de Trump era transformar lo que denominó como un centro ‘exhausto, roto y deteriorado’, convirtiéndolo en ‘la mejor instalación de artes escénicas de su género’ y poner su nombre en la fachada. Edificios, campos de golf, empresas y cualquier cosa que salga de su imaginación deben llevar su nombre por bandera, en una obsesión que el presidente de EEUU cultiva desde hace años. La junta directiva del centro de artes escénicas de Washington DC, designada por el mismo Trump, votó a favor de renombrar el principal centro de artes escénicas de la capital de EEUU como Trump Kennedy Center.

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