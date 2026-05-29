Déficit comercial
"No es sostenible": la Comisión Europea cuestiona su relación comercial con China
El desequilibrio comercial de más de 300.000 millones de euros impulsa a la Unión Europea a endurecer su política frente a Pekín, que ya ha tildado de "discriminatorias" restricciones como la imposición de aranceles
La Unión Europea abre la puerta a cambiar su relación con China. En un escueto comunicado, la Comisión Europea ha advertido este viernes que el estado actual de sus lazos comerciales y de inversión con el gigante asiático "no es sostenible" y que se estudiará la adopción de una respuesta "más sólida y coherente" a esa problemática.
Esta es la conclusión alcanzada en un debate del Colegio de Comisarios que ha analizado las oportunidades y retos de esa relación con la intención de lograr una igualdad de condiciones. En 2024, el comercio entre ambas potencias superó los 845.000 millones de euros, según cifras de Bruselas. Sin embargo, el club comunitario importó muchos más bienes de los que exportó a China, lo que supone un déficit comercial de más de 300.000 millones.
El desequilibrio de la balanza comercial ha llevado a los 27 a presionar a Bruselas para que se tomen medidas para proteger sus industrias. La UE ha respondido al plantear y adoptar restricciones que Pekín ya ha tachado de "discriminatorias". Es el caso del incremento de los aranceles a los coches eléctricos que China exporta al Viejo Continente, un sector boyante gracias a los subsidios masivos que le otorga el Estado chino.
El francés Stephane Sejourne, vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, ha asegurado al Financial Times que se intensificará el uso de cuotas de importación y tasas arancelarias a otras industrias estratégicas que se verían dañadas por la competencia desleal china como los productos químicos, los metales o las tecnologías limpias que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental.
Aun así, al Comisión recalca en su comunicado que China es un "socio fundamental" y que su enfoque respecto a su relación comercial se basa en "la reducción de riesgos, no la desvinculación".
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