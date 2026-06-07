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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Donald Trump ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Un muerto y cuatro heridos en ataque múltiple con arma de fuego en varios puntos de Israel
Una persona murió y cuatro más resultaron heridas, dos en estado grave y tres en estado moderado, en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado en al menos tres puntos del centro de Israel, que comenzó en una gasolinera de Cojav Yair y uno de cuyos presuntos autores fue abatido.
En un comunicado, la Estrella de David Roja (MDA) informó de que a las 10.34 hora local (07.34 GMT) se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de dicha gasolinera, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada.
Posteriormente, el servicio de emergencias United Hatzalah detalló que uno de los heridos en la gasolinera murió en el ataque por heridas de bala, extremo que confirmó el MDA.
Israel confirma haber matado "por error" a dos oficiales y un soldado del Ejército libanés
El Ejército israelí confirmó este sábado un ataque mortal de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban "dos oficiales y un soldado" del Ejército libanés que, afirma, estaba dirigido "contra Hizbulá". Según un comunicado castrense, el vehículo fue detectado moviéndose "de forma sospechosa" en las inmediaciones de la localidad de Tebnit, dentro de lo que los militares describen como una "zona de combate activa" previamente evacuada y donde, según su versión, existían indicios de actividad del grupo chií Hizbulá. El Ejército israelí afirmó que el ataque se produjo tras la identificación del vehículo y ante la "amenaza concreta" de fuego contra sus tropas desplegadas en la zona, añadiendo que la operación iba dirigida "contra Hizbulá y no contra el Ejército libanés".
Países del Golfo consideran amenaza directa los últimos ataques iraníes a Baréin y Kuwait
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó este sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait y los consideró "una amenaza directa" a la región. La alianza, formada por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán, reiteró en un comunicado "que estos actos iraníes representan una escalada peligrosa e irresponsable, una flagrante violación de todas las leyes, y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región". Al Badaiwi aseguró que los "continuos actos terroristas del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles en el reino de Baréin y el Estado de Kuwait demuestran su deseo de desestabilizar la región y socavar los esfuerzos de paz".
Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington.
"Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo", afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.
Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes.
El Ejército de Israel mata a tiros a un bebé de siete meses y hiere a sus padres cerca de Hebrón
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha denunciado este viernes la muerte de un bebé de siete meses por disparos de las fuerzas israelíes, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.
El Ministerio ha identificado al bebé como Sam Fahd Abú Haikal, quien ha fallecido tras sucumbir a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes contra el automóvil en el que viajaba con sus progenitores, que sufrieron heridas moderadas, en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón.
De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue trasladada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real, hiriendo al padre en la mano y a la madre con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé, en su trayecto desde Belén a Hebrón.
Mueren once personas, incluido un paramédico, en ataques del Ejército de Israel contra el sur del Líbano
Al menos once personas han muerto en nuevos ataques perpetrados este viernes por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, ante la falta de materialización del acuerdo alcanzado en la víspera por las autoridades israelíes y libanesas para aplicar un alto el fuego, pactado rechazado por el partido-milicia chií Hezbolá, que no participó en las conversaciones y al que se exige que sea el primero en cesar los disparos.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de cinco personas, incluido un profesional sanitario de la organización Al Risala, a causa de un bombardeo del Ejército israelí contra la localidad de Zibdín, en el distrito de Nabatiyé, que ha dejado además dos personas heridas, siendo una de ellas un paramédico.
Además, según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un ataque contra Qalauiya, mientras que otras dos personas han muerto en bombardeos contra Dueir.
El presidente libanés acusa a Irán de usar su país "como moneda de cambio"
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, acusó en una entrevista emitida este viernes al Gobierno de Irán de usar su país "como moneda de cambio" en sus negociaciones con EE.UU. y aseguró que Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá no tienen más remedio que sentarse a negociar una salida al conflicto porque nunca lograrán los objetivos que persiguen.
"No les corresponde interferir en nuestro país", dijo Aoun sobre el Gobierno de los ayatolás en una entrevista concedida a la periodista Christiane Amanpour de la cadena CNN.
"Están matando a nuestra gente y destruyendo nuestros hogares; están utilizando al Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable", afirmó el político maronita.
Ni tregua ni vía política: el alto el fuego en Gaza encalla ocho meses después de su firma
A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza, los ataques israelíes siguen desangrando a la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la inconclusa guerra de Irán.
Los datos hablan por sí solos: casi 1.000 muertos y 3.000 heridos desde que el pasado 11 de octubre Israel y el grupo islamista palestino Hamás rubricaran la tregua con intermediación de Estados Unidos. En total desde el 7 de octubre de 2023 hay casi 73.000 muertos y más de 173.000 heridos
"Se suponía que el plan traería alivio. En cambio, los palestinos en Gaza siguen pasando hambre, continúan sin tener acceso a atención médica y siguen muriendo civiles", afirmaba Adam Coogle, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch, el mes pasado.
EE.UU. intercepta y aborda un buque vinculado a Irán en el Indo-Pacífico
La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.
"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje por derecho de visita del buque sin bandera sancionado MT DAVINA, ubicado en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indo-Pacífico)", anunció el Pentágono en un mensaje en X.
Omán afirma que el puerto Al Fahal opera con normalidad pese a reportes de una explosión
Omán aseguró este viernes que el puerto de Al Fahal opera con normalidad después de que varios medios reportaran que se interrumpió la carga de petróleo en la terminal tras una explosión, informó la agencia oficial de noticias de Omán, ONA.
La principal empresa omaní de exploración y producción Petroleum Development Oman (PDO) "ha confirmado que las operaciones en el puerto de Al Fahal se están desarrollando con normalidad", indicó en ONA en una breve nota, sin especificar si hubo alguna explosión o se llegó a interrumpir la carga.
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