Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia un ataque ruso en Chernóbil cerca de un depósito de combustible nuclear usado

El Gobierno ucraniano ha denunciado que un ataque ruso con aviones no tripulados ha alcanzado esta pasada madrugada las inmediaciones de un depósito de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de la central de Chernóbil sin que por ahora exista constancia de fuga radiactiva tras un incidente que la OIEA ha declarado de particular gravedad.

El ataque ha tenido lugar sobre las 02.10 de esta madrugada y ha provocado un incendio en las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CSSF, por sus siglas en inglés), un edificio de recepción de contenedores que ha registrado graves daños materiales según ha publicado la operadora estatal Energoatom.

"El foco del incendio, con una superficie de 40 metros cuadrados, fue rápidamente localizado y completamente extinguido. No hay heridos entre el personal. La situación radiológica en la instalación central de almacenamiento de combustible nuclear se mantiene dentro de los límites normales", ha explicado la empresa ucraniana.