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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Teherán anuncia el fin de sus ataques y promete responder si Israel "continúa su agresión" en Líbano
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen
El Ejército de Israel ha asegurado haber interceptado en la noche de este lunes un "vehículo aéreo no tripulado" lanzado desde Yemen, poco después de activar las alertas aéreas por la penetración de una "aeronave hostil" en el espacio aéreo de la ciudad portuaria de Eilat, en el sur de Israel y a orillas del mar Rojo.
"Tras las alertas emitidas hace unos momentos sobre la intrusión de una aeronave hostil en el espacio aéreo de Eilat, la Fuerza Aérea ha interceptado un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde territorio yemení", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que "el incidente ha concluido".
Al menos ocho muertos en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano
Al menos ocho personas han muerto en una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego formalmente en vigor en la zona.
Cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí sobre un coche justo delante de la principal instalación de la Cruz Roja en Tiro. Entre los fallecidos están Alí Muhamad Dahini y su hijo Rabih Dahini, originarios de la localidad de Tura.
Un caza de EEUU inutiliza un petrolero que se dirigía a un puerto iraní
Un avión de combate F/A-18 Super Hornet estadounidense ha disparado este lunes en aguas internacionales contra el petrolero 'M/T Marivex', un buque de bandera de Palau al que ha dejado inutilizado y a la deriva.
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado del ataque y ha asegurado que el buque estaba en el golfo de Omán y que se dirigía a un puerto iraní "en violación del bloqueo contra Irán".
EEUU dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
El Ejército estadounidense disparó este lunes a un buque petrolero en el golfo de Omán por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom) en medio de las crecientes tensiones en la región por los renovados ataques entre Teherán e Israel.
"Fuerzas de EE.UU. deshabilitaron un buque petrolero sin carga en el golfo de Omán, el 8 de junio, después de que el vehículo violó el persistente bloqueo contra Irán al intentar navegar a un puerto iraní", expuso el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.
Israel anuncia la reapertura del paso de Rafá y la reanudación de las clases
Las autoridades israelíes han anunciado este lunes que reabrirán el martes el paso de Rafá que comunica la Franja de Gaza con Egipto y que las escuelas reabrirán también este martes tras el levantamiento de las restricciones impuestas ante el lanzamiento de misiles desde Irán sobre territorio israelí.
"Conforme a la evaluación operativa de la situación y la retirada de las restricciones de seguridad en Israel, se ha decidido que se reabrirá el paso de Kerem Shalom mañana martes para la entrada gradual de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. También reabrirá el paso de Rafá para el tránsito limitado de personas en ambas direcciones", ha informado la oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa israelí.
Israel desoye a Trump preocupado por el nuevo ímpetu militar de Irán: "Tienen sensación de victoria"
La guerra que lanzaron Donald Trump y Binyamín Netanyahu contra el régimen de los ayatolás el pasado mes de febrero se ha convertido en un galimatías estratégico que enreda a Irán, Israel, Estados Unidos y el Líbano. (Seguir leyendo)
Netanyahu advierte a Irán de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este lunes el cese de los ataques a Irán, si bien ha advertido de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo después de que Teherán haya anunciado el fin de sus ataques, prometiendo "medidas" si el país prosigue con sus "agresiones" en Líbano.
"En este momento el fuego en este frente está contenido (...) Si el régimen comete un error y nos ataca de nuevo, responderemos con contundencia porque Israel tiene pleno derecho a la autodefensa", ha indicado el primer ministro durante una comparecencia recogida por su oficina en redes sociales.
Wizz Air suspende sus vuelos a Israel
La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air anunció este lunes que suspende sus vuelos a Israel debido a los ataques mutuos entre Irán e Israel, con intención de reanudar el servicio en los próximos días en función de la evolución de la situación bélica. La decisión, por el momento, afecta los vuelos con destino a Israel de hoy y de mañana, informó el portal económico Portfolio.hu.
En vídeo
Retorna el fuego cruzado entre Israel e Irán después de que Tel Aviv golpeara Beirut.
Sanciones de la UE
La Unión Europea (UE) aprobó este lunes sanciones contra otros dos individuos y una entidad de Irán que, asegura, amenazan la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Las medidas restrictivas aprobadas por el Consejo (países de la UE) se dirigen contra "quienes participan en las acciones y políticas de Irán que amenazan la libertad de navegación en Oriente Medio", dado que "son contrarias al derecho internacional e infringen los derechos establecidos de tránsito y paso por los estrechos internacionales", indicó el Consejo en un comunicado.
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