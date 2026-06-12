Guerra en Oriente Medio
Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El ministro de Exteriores iraní asegura que el pacto para poner fin a la guerra "nunca ha estado tan cerca"
El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las próximas horas serán claves para ver si el pacto acaba materializándose.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca.
Al ambiente constructivo ha contribuido este viernes el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, quien en la red social X ha destacado que "el memorando de entendimiento (...) nunca ha estado tan cerca".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
- Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
- Galería | Imágenes del arranque de la feria en Plasencia
- La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida
- Cambio de modelo en las cañas de la feria de Plasencia: adiós al mediodía y hola a la tarde/noche