Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra terminal portuaria en Azov

Un civil ruso murió y tres resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, según denunció hoy el gobernador local, Veniamin Kondrátiev.

"Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Añadió que "según informaciones preliminares, otras tres personas resultaron heridas". Según Kondrátiev, en la extinción de las llamas trabajan 96 bomberos y más de 30 coches de bomberos. El canal ucraniano Exilenova+ señaló que el objetivo del ataque fue la terminal portuaria Tamanneftegaz, donde se desataron dos incendios.