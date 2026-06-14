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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania y anuncia una intensificación de los ataques
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Muere civil ruso en Oriol tras impacto de dron ucraniano contra un edificio de viviendas
Un civil murió y otros nueve resultaron heridos tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad rusa de Oriol, según informó hoy el gobernador local, Andréi Klichkov.
"Esta noche a consecuencia del ataque de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad de Oriol hubo víctimas. Por gran desgracia, un hombre murió, otros nueve reciben atención médica y psicológica", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.
Anteriormente los canales de Telegram independientes rusos Astra y 'Ostorozhno, Nóvosti' informaron que un dron impactó contra un edificio de viviendas, obligando a evacuar a parte de los residentes. Klichkov no informó inmediatamente del incendio, y se limitó a comentar en sus redes sociales que "la noche fue inquieta" para los habitantes de la región, pero posteriormente publicó otro mensaje sobre las víctimas.
Ucrania redobla sus ataques contra la infraestructura industrial en dos regiones de Rusia
Aviones no tripulados de Ucrania han atacado esta pasada noche la infraestructura industrial de dos regiones de Rusia mientras que las autoridades rusas han confirmado ataques adicionales contra la capital, Moscú, que han llevado a una nueva suspensión temporal de las operaciones en los aeropuertos de Zhukovski y Domodedovo.
El ataque más grave ha ocurrido en la región de Tula, al sur de Moscú, cuyo gobernador, Dimitri Miliaev, ha confirmado el impacto de restos de un dron derribado sobre Novomoskovsk que podría haber alcanzado la gran planta química de Azot, que produce fertilizantes y componentes para la fabricación de municiones.
Ucrania ataca una empresa química y depósitos de combustible en Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una empresa química en la región rusa de Tula, a menos de 200 kilómetros al sur de Moscú, y depósitos de combustible en Yaroslavl, 270 kilómetros al norte de la capital rusa, provocando incendios en ambas instalaciones.
Según informó en MAX el gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, en una de las empresas de Novomoskovsk se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron derribado, sin que se reportasen víctimas.
Aunque Miliáev no puntualizó de qué empresa se trataba, el canal independiente ruso Astra indicó que se trató de la química Azot, información que confirmó el canal ucraniano de monitoreo de ataques de drones Exilenova+. No es la primera vez que los drones ucranianos atacan esta empresa y el ataque más reciente tuvo lugar el pasado 8 de junio.
Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la presunta "flota fantasma" de Rusia
La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia (la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el Canal de la Mancha.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".
La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo. A la espera de más información, Starmer ha agradecido su labor a los participantes de la operación. El Gobierno ruso tampoco se ha pronunciado sobre el incidente.
Drones ucranianos atacan Crimea
Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado del ataque a la planta 'Krimski Titan', que suministra dióxido de titanio y ácido sulfúrico para la producción militar rusa, ubicada en la ciudad de Armiansk, en la península ucraniana de Crimea anexionada por rusia en 2014. El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripuladas, Robert Brovdi, conocido también como "Magiar", señaló en Facebook que "se ha confirmado mediante control objetivo que se han infligido daños", que se ha declarado un incendio y suspendido la producción.
Nuevas limitaciones a la venta de gasolina
Las principales redes de gasolineras de Moscú y San Petersburgo impusieron nuevas limitaciones a la venta de combustible tras los crecientes ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas, según informó hoy el medio independiente ruso 'Ostorozhno, Media'. Según el medio, la red de gasolineras Tatneft limitó en Moscú la venta de gasolina a 20 litros por persona y la de diésel a 40 litros, una medida que comenzó a implementarse la víspera también en San Petersburgo.
Suecia declara dos alertas casi consecutivas para por incursiones de aviones rusos cerca de su espacio aéreo
El Ejército sueco ha declarado dos alertas prácticamente consecutivas este sábado para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo, según ha confirmado el primer ministro del país, Ulf Kristersson.
"En dos ocasiones este mismo sábado, el despliegue de preparación de incidentes ha puesto en vuelo los cazas JAS 39 Gripen para interceptar aviones de combate rusos cerca del espacio aéreo sueco", ha explicado el primer ministro.
Ucrania impulsa los salarios y el reclutamiento extranjero en una gran reforma militar
Ucrania está poniendo en marcha la mayor transformación de su ejército desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, con planes para aumentar considerablemente los salarios, introducir contratos de servicio militar de duración determinada y cubrir hasta el 50 % de los puestos de infantería y asalto con extranjeros.
Las medidas, anunciadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen como objetivo convertir los salarios de la infantería en "los más altos del mundo".
El salario medio de la infantería en primera línea aumentará hasta unos 7.000 dólares al mes (6.000 euros), con un máximo de hasta 10.000 dólares (8.640 euros), en comparación con los actuales 2.500 a 3.000 dólares (2.160 a 2.600 euros) para quienes ocupan puestos de vanguardia.
Rusia denuncia un muerto en un ataque ucraniano contra una terminal del puerto de Temryuk
Las autoridades rusas han denunciado que los restos de un dron ucraniano interceptado sobre el puerto de Temryuk, en el sur del país, han matado a una persona y herido a otras tres.
Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, ha confirmado en Telegram el balance provisional de víctimas así como un incendio en la zona.
El sistema de información de incendios de la NASA detectó dos incendios en la península de Taman, donde se ubica una importante terminal de transbordo de productos petrolíferos, que luego se transportan a través del Mar Negro.
El gobernador prorruso de Jersón denuncia nuevo ataque ucraniano contra puentes a Crimea
El gobernador prorruso de la anexionada región ucraniana de Jersón, Vladímir Saldo, denunció un nuevo ataque de drones ucranianos contra el puente de Chongar, que une este territorio con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito.
"El enemigo llevó a cabo un nuevo intento de atacar los puentes en dirección a Chongar. El movimiento al paso Dzhankói está interrumpido", escribió en su canal de Telegram. Añadió que las fuerzas ucranianas atacaron esta noche el puente que une Guenichesk con la punta de tierra de Arabat.
"Los especialistas ya inspeccionaron las estructuras (del puente). Se puso en marcha el tránsito por un carril en dos direcciones", indicó. Según Saldo, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 25 drones que atacaban los puentes. Los militares ucranianos han incrementado en los últimos días los ataques contra los puentes que unen Jersón y Crimea con el fin de socavar la logística del Ejército ruso que combate en el sur de Ucrania.
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