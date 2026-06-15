Reapertura de Ormuz, pausa al programa nuclear y desbloqueo de fondos: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

El mundo aguarda el final del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Tras el anuncio de acuerdo por parte del presidente estadounidense Donald Trump este domingo, los detalles empiezan a concretarse. Este viernes 19 de junio tendrá lugar una firma del acuerdo mediado por Qatar y Pakistán entre ambas grandes potencias en la ciudad suiza de Ginebra. Pese a la oposición israelí a ceñirse al acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha pedido que Israel detenga todos los ataques contra Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Turquía y Egipto. "Los ataques israelíes contra el Líbano deben cesar por completo y Estados Unidos tiene la responsabilidad de implementar el acuerdo marco para poner fin a la guerra", ha anunciado Araqchi en su cuenta de Telegram.

Los medios iraníes han revelado algunos de los detalles del acuerdo. Según la agencia de noticias semioficial Mehr, el programa de misiles de Irán y su apoyo a sus aliados regionales han quedado excluidos de las negociaciones y no forman parte del pacto. El memorando de entendimiento tendría 14 puntos que incluyen un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante 60 días de negociaciones, con la mitad de los fondos disponibles antes del inicio de las conversaciones. Teherán reafirmaría su compromiso, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, de no desarrollar armas nucleares y reabriría el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, según los términos establecidos por Irán.

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Mehr afirma que el acuerdo incluye un plan para la reconstrucción de Irán valorado en aproximadamente 300 mil millones de dólares, y el compromiso de Washington de retirar a sus fuerzas de las zonas que rodean a Irán y a no interferir en sus asuntos internos. También se suspenden las sanciones a la venta de petróleo iraní y un proceso de negociación de 60 días centrado en la cuestión nuclear y el manejo del material nuclear enriquecido. La navegación en el estrecho de Ormuz se reanudará en cuestión de días después de que Trump anunciara que esta vía marítima clave, que ha estado bajo un bloqueo iraní de facto, se abrirá a todo el tráfico marítimo el viernes, y Teherán señalara que el bloqueo naval estadounidense a sus puertos se levantará de inmediato.