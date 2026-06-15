Israel mantendrá sus tropas en el Líbano "sin límite de tiempo" pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

A la espera de desvelar los detalles del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel ha vuelto a plantarse. Pese a que el presidente de Pakistán declaró que el pacto incluye al Líbano, el Gobierno de Israel ha demostrado de nuevo que va a la suya y que mantendrá la presencia de sus tropas en el sur del país. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, no ha tardado en confirmarlo esta mañana. "El primer ministro Binyamín Netanyahu y yo estamos impulsando una política clara que determina que el Ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas", ha afirmado en un comunicado. "Nos oponemos a una retirada de las fuerzas israelíes del Líbano, a pesar de todas las presiones existentes y las que aún vendrán", ha añadido, asegurando que mantener estas autodenominadas zonas de seguridad son "uno de los mayores logros" del Ejército israelí.

"No transigiremos en lo que respecta a los intereses de seguridad de Israel y la protección de nuestros ciudadanos, y no nos retiraremos de las zonas de seguridad", ha subrayado Katz. El ministro ha anunciado que Netanyahu le ha comunicado este mensaje a Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses, y que él mismo se lo ha transmitido al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. "Si Irán ataca a Israel a raíz de los acontecimientos en el Líbano, lo atacaremos con toda nuestra fuerza", ha defendido. Las palabras de Katz son las primeras de un líder israelí sobre el alto el fuego desde su anuncio la noche anterior. A su vez, el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, ha denunciado que el acuerdo "es malo para Israel y para todo el mundo".

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Mientras tanto, desde Washington, llega otro mensaje. Trump ha afirmado que Netanyahu apoyaba el memorando de entendimiento. "A Bibi le parece bien. ¿Por qué le conviene a Bibi? Irán no puede tener un arma nuclear bajo ninguna circunstancia", ha insistido el presidente estadounidense. El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha insistido en X que "el acuerdo de Trump no nos vincula. Israel no es un asunto de Estados Unidos". "No somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y que no nos vincula de ninguna manera", ha asegurado, defendiendo que no se van a retirar de ningún territorio. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha pedido que Israel detenga todos los ataques contra Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Turquía y Egipto. "Los ataques israelíes contra el Líbano deben cesar por completo y Estados Unidos tiene la responsabilidad de implementar el acuerdo marco para poner fin a la guerra", ha anunciado Araqchi en su cuenta de Telegram.