DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Colonos israelíes incendian una mezquita palestina al norte de Ramala Varios colonos israelíes incendiaron la madrugada de este miércoles una mezquita en la aldea palestina de Jiljilya, localizada a unos 13 kilómetros al norte de Ramala, según denunciaron activistas locales. En grabaciones compartidas por los activistas, se ve a un grupo de colonos israelíes, de noche, prendiendo fuego a la mezquita, en cuya fachada quedan escritos grafitis en hebreo con palabras como "venganza". En los vídeos, compartidos sobre las 2:30 de la mañana hora local, aparece también un camión de bomberos llegando al lugar del fuego antes de ser extinguido.

Amnistía denuncia que Israel ha ampliado el "desplazamiento forzoso" de civiles en Líbano desde 2024 Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Israel han continuado extendiendo el "desplazamiento forzoso" de cientos de miles de personas en todo Líbano, decenas de ellas en el sur del país, a través de órdenes "ilegales" de evacuación "masiva" y de "no retorno" emitidas por el Ejército israelí, lo que, ha recordado constituye un "crimen de guerra". "En grandes partes del sur de Líbano, las órdenes de 'evacuación total' de Israel fueron seguidas de órdenes de 'no retorno'. El desplazamiento forzado y la prohibición de regresar impuesta por Israel, que afecta a decenas de miles de civiles del sur de Líbano, constituye desplazamiento forzoso, que es una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra", ha denunciado en un comunicado la directora adjunta de AI para Oriente Próximo y el norte de África, Kristine Beckerle.

Irán reanuda exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo Al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC) abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo, en lo que constituye la primera exportación petrolera del país en dos meses tras un prolongado bloqueo naval, indicó este miércoles en X el portal especializado TankerTrackers. Dicho portal, con sede en EE.UU., señaló haber corroborado la información mediante datos de seguimiento marítimo AIS, una tecnología utilizada por los buques para transmitir de forma continua información sobre su posición y movimiento, e imágenes satelitales. Los buques identificados son el DIONA y el HERO2, ambos clasificados como VLCC (petrolero de gran capacidad), que lograron cruzar el perímetro del bloqueo establecido en torno a las costas iraníes, en la que supone la primera exportación de crudo iraní en dos meses.

Irán denuncia 84 violaciones de la tregua en Líbano en 48 horas Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este miércoles a Israel de que una eventual continuación de sus ataques en el sur del Líbano podría desencadenar una "respuesta militar contundente", tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas. En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, el principal centro de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, aseguró que las fuerzas israelíes han mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio el domingo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Teherán.

Irán amenaza a Israel con una "dura respuesta" si no cesa sus ataques contra Líbano El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha amenazado este martes a Israel con una "dura respuesta" si no pone fin a sus ataques contra Líbano, que han vuelto a dejar nuevas víctimas mortales pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses. "Se advierte que si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", ha señalado en una breve nota difundida por la cadena de televisión iraní IRIB.

Al menos cuatro muertos y varios heridos en ataques israelíes en el sur del Líbano Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas este martes en una serie de ataques israelíes con drones contra varias localidades del sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Según un balance preliminar ofrecido por este medio, los bombardeos alcanzaron tres vehículos en las localidades de Mifdoun y Choukin, en la gobernación meridional de Nabatieh.

Suben a más de 3.800 los muertos en el Líbano por la ofensiva israelí iniciada en marzo Más de 3.800 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, una cifra que sigue aumentando mientras continúan los ataques de Israel pese al acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán, que se extiende al cese de hostilidades en el país. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud libanés, indicó en un comunicado que el balance total acumulado de la ofensiva israelí desde el 2 de marzo hasta el 16 de junio es de "3.826 mártires y 11.851 heridos".

Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este martes factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones, entre otras cuestiones. "El plazo es de alrededor de 60 días. Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto. Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal", dijo al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. En ese encuentro, que tiene lugar al margen de la cumbre del G7 que se celebra del lunes al miércoles en Évian (Francia), consideró que "ahora que la relación se ha normalizado" puede haber avances "bastante rápido".

Qatar espera que el acuerdo entre EEUU e Irán reabra Ormuz y lleve a negociaciones fructíferas Las autoridades de Qatar han señalado este martes que esperan que el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán sirva para reabrir el estrecho de Ormuz, restablezca el comercio de gas natural licuado y lleve a negociaciones fructíferas entre las partes para un acuerdo definitivo que garantice la estabilidad en la región. En declaraciones en rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha subrayado que Doha espera que el memorando entre Washington y Teherán "ayude a abrir la navegación en el estrecho de Ormuz" y que Qatar "pueda seguir suministrando gas natural licuado". "Ahora estamos en el camino correcto hacia la seguridad regional. Evidentemente, hay muchos desafíos por delante, pero tomemos esto como un momento para permitir cierto optimismo", ha señalado, al tiempo que ha confirmado que Qatar, que fue partícipe de la labor de mediación con Irán, estará presente en el firma en Ginebra este viernes.