La Justicia europea avala que los gobiernos obliguen a las webs pornográficas a verificar la edad de los usuarios

Los países europeos podrán obligar a las páginas webs pornográficas a verificar la edad de sus usuarios. Así lo dictamina una sentencia histórica emitida el martes por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala esa imposición con el objetivo de evitar que los menores accedan a contenido para adultos.

En un importante revés para la industria del porno, el máximo tribunal de la Unión Europea aclaró la pugna legal entre Francia, que ha impuesto sistemas de control de edad en Internet, y las empresas checas WebGroup Czech Republic y NKL Associates, que impugnaban esa decisión alegando que las plataformas solo deben someterse a las leyes del Estado en el que fijan su sede legal.

La resolución del caso da la razón a París al establecer que tiene potestad para ejercer esa medida y que ésta aplica incluso cuando las empresas que gestionan esas webs operan en otros países. Además, remarca que operadores de webs porno como Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no pueden alegar una exención de responsabilidad por los contenidos retransmitidos o almacenados por los usuarios. Así, esa decisión del TJUE podría tener severas repercusiones para el sector pornográfico.

Adoptar "medidas adecuadas"

Aunque las plataformas deben acatar la regulación del Estado donde tienen su sede fiscal, el tribunal establece que "antes de adoptar medidas de ese tipo, salvo en caso de urgencia" los países como Francia deben solicitar primero al Estado en el que residen que actúen para adoptar "medidas adecuadas" y se notifique a la Comisión Europea.

En su sentencia, los magistrados señalan que la obligación francesa de verificación de edad de los internautas restringe la libre circulación de los servicios en línea, pero que esa restricción puede justificarse por razones de orden público como la protección de los menores.

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El veredicto llega justo cuando Bruselas prepara el lanzamiento de una aplicación voluntaria que sirva para verificar la edad de los usuarios de Internet para así limitar el acceso de menores a contenidos para adultos como la pornografía o las apuestas. El pasado marzo, el Ejecutivo comunitario encabezado por Ursula von der Leyen acusó a los gigantes del porno de violar las leyes europeas al no proteger a los menores y los amenazó con una multa millonaria.