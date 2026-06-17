Los líderes del G7 reclaman un "inmediato alto el fuego" en el Líbano para garantizar el acuerdo entre Irán y EEUU

Los líderes de las siete principales potencias industriales del mundo --EEUU, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Japón y Canadá-- han celebrado de nuevo este miércoles, en una declaración conjunta, el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y han reclamado, sin citar a Israel, un "alto el fuego sólido en inmediato" en el Líbano, uno de los puntos que figura en el pacto entre Washington y Teherán.

La República Islámica lleva semanas reclamando el cese de las hostilidades en el país de los cedros y ha vinculado la paz en este territorio con la solución del conflicto con EEUU. Sin embargo, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se resiste a dar su brazo a torcer y el pasado lunes, tras el anuncio del acuerdo, aseguró que su Ejército permanecerá en las zonas ocupadas en el sur del Líbano "el tiempo que sea necesario para proteger" a su país. Esta postura ha provocado incluso tiranteces entre Netanyahu y su principal aliado, Donald Trump, quien un día más tarde manifestó su insatisfacción y le conminó a ser "más responsable" porque con su dilatación "sin fin" de la guerra estaba proyectando "una imagen negativa sobre el gran acuerdo". Según Irán, en las últimas 48 horas, Israel habría violado el alto el fuego en 84 ocasiones.

En su declaración, el G7 subraya su apoyo, "mediante un alto el fuego sólido e inmediato", a "los esfuerzos realizados por las autoridades libanesas para lograr el desarme de Hezbolá y el monopolio estatal de las armas, así como para proteger la integridad territorial y la soberanía del país mediante las garantías de seguridad internacionales adecuadas".

El comunicado también dedica un párrafo a la situación de Gaza y Cisjordania, pero elude de nuevo la mención directa de Israel. "En la Franja de Gaza, aceleraremos los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción, así como la pronta implementación de las medidas políticas y de seguridad pertinentes. Hacemos un llamamiento para que cese la violencia en Cisjordania", destacan.

"Liderazgo de Trump"

A quien sí mencionan, en cambio, es a Trump. El G7, que ha clausurado este miércoles la cumbre celebrada en la ciudad balneario francesa de Évian-les-Bains, reconoce la labor realizada por el presidente estadounidense para llegar a un acuerdo con Irán junto al resto de los países mediadores. A su juicio, el pacto "ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas ucleares y para contrarrestar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y de misiles balísticos".

La declaración subraya que el "derecho al tránsito libre de obstáculos y exento de aranceles es la piedra angular del comercio internacional", en alusión a la voluntad de la República Islámica de imponer una "tasa de servicio" a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, y destaca el "papel importante para facilitar la reanudación del tráfico" en esta estratégica vía de la "iniciativa de defensa multinacional" liderada por Francia y el Reino Unido, con la que se pretende dar "seguridad" a las compañías de transporte marítimo. Esta misión se encargaría de verificar la eliminación de las minas marítimas colocadas por Teherán en Ormuz.

Ucrania e Indo-Pacífico

Los líderes del G7 también destacan el mantenimiento de la "unidad" y el "apoyo inquebrantable a Ucrania" frente a la ofensiva de Rusia, que ya cumple más de cuatro años. "Para respaldar y potenciar este impulso, acordamos aumentar el suministro de capacidades, sistemas e interceptores de defensa aérea adicionales, así como capacidades de largo alcance. Asimismo, estamos dispuestos a otorgar a Ucrania licencias que le permitan incrementar su producción militar". Asimismo, se comprometen a aumentar la presión sobre Moscú con nuevas sanciones al petróleo y el gas rusos. "Creemos que es el momento de tomar medidas adicionales, dado que el presidente Donald Trump ha logrado un acuerdo, que respaldamos, para reabrir el estrecho de Ormuz", añaden.

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Por último, los siete países más industrializados del planeta lanzan un aviso a navegantes destinado a China al destacar la importancia de una región Indo-Pacífica "libre y abierta" y reafirmar su oposición a "cualquier intento unilateral de alterar el statu quo, especialmente mediante la fuerza o la coacción, en el mar de China Oriental, el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán". Sin embargo, por otro lado, tienden la mano a Pekín en la cuestión económica y se conjuran para alinear el enfoque del G7 "con el de otras grandes economías respecto de las causas de los desequilibrios globales persistentes y significativos".