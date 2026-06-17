Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la guerra en el Líbano: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU, en 5 claves

Es una derrota diplomática sin paliativos. Antes de la guerra entre Irán, EEUU e Israel, iniciada el 28 de febrero, el estrecho de Ormuz estaba abierto para todos, y la República Islámica no conseguía enriquecer uranio a causa de los daños sufridos durante la guerra de los 12 días, en junio de 2025.

Casi cuatro meses de guerra y un alto el fuego después, Washington y Teherán firman un preacuerdo que se asemeja más a un rescate por parte de la Casa Blanca al país persa que un pacto con un país, Irán, que ha perdido gran parte de su cúpula política y militar.

El documento que EEUU y la República Islámica firmarán este viernes en Suiza, si nada se tuerce, es precisamente eso: una suerte de 'plan Marshall' para sacar a Irán del aislamiento internacional en el que vive atrapado desde hace décadas. A continuación desgranamos las claves más importantes del texto, filtrado por varios medios internacionales, como Bloomberg, Al Arabiya y Reuters.

A partir del momento de la firma formal en Suiza, el preacuerdo estipula que la guerra en Oriente Medio terminará definitivamente tanto para Irán y EEUU como para sus aliados. Esto incluye Israel y Hezbolá, y de hecho el texto del pacto especifica directamente que el conflicto debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano.

A partir de entonces, Washington y Teherán entrarán en un periodo de 30 días en el que Teherán debe desminar el estrecho de Ormuz, que deberá volver a su tráfico habitual en un plazo máximo de un mes.

A cambio de todo esto, Irán recibirá una lluvia de millones. El texto filtrado estipula que Washington levantará inmediatamente —a partir del momento de la firma— toda restricción al comercio internacional iraní de petróleo y gas. Y creará, además, un fondo de reconstrucción para Irán. "EEUU se compromete, junto con sus aliados regionales, a crear un plan de rehabilitación y desarrollo económico para la República Islámica de Irán, que tendrá una financiación mínima de al menos 300.000 millones de dólares", reza el texto filtrado. Este fondo será activado una vez sea firmado el acuerdo final entre Teherán y Washington. La firma de este viernes es tan solo un preacuerdo.

Pero hay más: EEUU se compromete también a levantar todas y cada una de sus sanciones primarias y secundarias contra Irán, en caso de que haya un acuerdo final, y a desbloquear los 30.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero. Estas sanciones y congelación de activos han tenido lugar durante las cinco décadas de vida de la República Islámica. Un levantamiento así será una revolución económica para Irán, país que ha vivido los últimos años en un aislamiento internacional.

A cambio de esta ayuda económica, Irán se compromete a reabrir totalmente Ormuz, una vía que ya estaba abierta hace apenas cuatro meses. Pero existen dudas. Irán sigue insistiendo que, a partir de ahora, cobrará por el paso de cualquier barco por esta vía. Teherán no llama a este cobro un "peaje", sino que lo cataloga como una "tasa de servicio".

Funcionarios estadounidenses han asegurado que no habrá cobro alguno, pero el texto no lo deja claro. "Irán se compromete a eliminar los obstáculos técnicos y a neutralizar las minas marítimas para que el tráfico entre el golfo Pérsico y el mar de Omán vuelva a los niveles de antes de la guerra", asegura el preacuerdo. La clave son los "obstáculos técnicos", y si Irán se da por aludido. No está claro.

Si el preacuerdo es respetado y ambos países llegan a un acuerdo final, entonces, según las filtraciones, EEUU se compromete a retirar todas sus tropas desplegadas a Oriente Medio en un plazo de 30 días. Con todo, el texto no especifica si esta retirada incluye también las bases estadounidenses en el Golfo, algo que parece poco probable.

Lo que sí consigue Irán en negro sobre blanco es el compromiso de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de "no interferir en los asuntos internos de la otra parte". Durante toda la guerra —y, de hecho, desde enero, cuando Irán vivió una explosión de protestas y violencia policial—, Trump estuvo prometiendo ayuda a los manifestantes persas. La ayuda nunca llegó, como tampoco lo hizo el cambio de régimen prometido tanto por la Casa Blanca como por Israel. Ahora Trump asegura que su único objetivo es y ha sido siempre asegurarse que Irán no consigue la bomba atómica.

Según aseguró este martes el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, una vez tenga lugar la firma formal en Suiza este viernes, las delegaciones iraní y estadounidense empezarán cara a cara a negociar el acuerdo definitivo, que debe incluir los aspectos nucleares persas y debe realizarse en un plazo máximo de 60 días. Este plazo, según el preacuerdo filtrado, puede ser prorrogado de mutuo acuerdo.

"Irán reitera que nunca producirá armas nucleares. Irán y Estados Unidos están de acuerdo en que el destino del material enriquecido [bajo posesión iraní] será tratado y solucionado en el acuerdo final", asegura el texto.

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El intercambio está claro: Irán consigue ser regada con millones y que se ponga fin a su aislamiento internacional de décadas —si el acuerdo se sostiene— a cambio de la apertura de Ormuz y el compromiso de detener su programa de enriquecimiento de uranio y no desarrollar la bomba atómica. Ormuz estaba ya abierto hace cuatro meses, e Irán, que siempre ha negado buscar el arma nuclear, no avanza en su programa nuclear desde hace más de un año.