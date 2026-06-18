España reforzará su contribución a la OTAN con tanqueros, cazas y una fragata para compensar el reajuste de EEUU

España ha anunciado su compromiso de participar en el refuerzo de las capacidades de disuasión y defensa de la OTAN, después de que Estados Unidos haya anunciado su intención de reducir su contribución a la alianza en el ámbito de la defensa convencional, exigiendo a los aliados que asuman una mayor responsabilidad e inviertan más para garantizar su seguridad.

"Durante demasiado tiempo, la OTAN ha sido un tigre de papel y una calle de sentido único", ha dicho el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante su intervención en la reunión de ministros de defensa de la alianza en Bruselas. Hegseth ha anunciado una revisión de la contribución de Estados Unidos al modelo de defensa transatlántico que se concretará en los próximos seis meses.

"Será una verdadera revisión. Estará diseñada para asegurar que la OTAN avance rápida e irreversiblemente hacia el liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal de la defensa de Europa", ha dicho Hegseth. El secretario de guerra ha advertido además que Estados Unidos condicionará el pago de su cuota anual a la alianza a que los aliados cumplan con los objetivos de inversión en defensa. "Si otros aliados no invierten con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán", ha dicho.

España, lista

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado en una rueda de prensa posterior a la reunión que los aliados "están de acuerdo en la necesidad de intensificar sus esfuerzos a medida que Estados Unidos ajusta sus compromisos". Rutte ha explicado que el modelo con el que trabaja la organización se basa en la planificación de quién hace qué en caso de crisis. Algunos de los huecos que Washington deja en ese modelo ya han sido asumidos por otros países, pero "aún queda trabajo por hacer".

España es uno de los países que se han comprometido a reforzar su posición en la alianza ante el repliegue estadounidense. "Hemos adelantado que vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, con ocho aviones cazas más, con una fragata y con sistemas de defensa aérea. Por tanto, nosotros estamos permanentemente cumpliendo, trabajando, aportando lo que se nos pide", ha dicho la ministra española de Defensa, Margarita Robles, tras la reunión.

Robles ha asegurado que España está "ya planificando y trabajando juntamente con el mando supremo aliado y para cumplir lo que se nos ha pedido en este objetivo de capacidades". Unos objetivos de capacidades que los aliados pactaron hace un año en la cumbre de La Haya y se han visto obligados a revisar ante el anuncio de Estados Unidos.

La ministra de defensa ha puesto además en valor la contribución de España a la alianza, frente a las críticas de la administración Trump, con más de 3.000 soldados en misiones. "Creo que nadie le puede poner ninguna pega, ni ningún obstáculo, ni ningún inconveniente a la participación en misiones de España, que ha sido total y absoluta", ha dicho Robles.

Una hora y cuarenta y cinco

Pete Hegseth ha hecho su discurso ante los aliados a las nueve y media de la mañana y se ha marchado a las once y cuarto. Les ha acusado de centrarse en "la igualdad de género, el cambio climático y la austeridad", en lugar de centrarse "en tanques, aviones de combate y sistemas de defensa aérea". Les ha amenazado con cortar fondos si no cumplen con el gasto en defensa marcado por Washington y, antes de escuchar la respuesta de sus socios, se ha ido.

Hegseth tampoco se ha quedado en la reunión del grupo de contacto para Ucrania, que coordina el apoyo militar al país frente a la invasión rusa. Como viene siendo habitual, Rutte ha evitado comentar las críticas de la administración Trump a la alianza y ha quitado importancia a la espantada del secretario de guerra, alegando que "tenía que irse pronto".

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También ha evitado contestar a preguntas respecto a si la "revisión" de la contribución de Estados Unidos a la OTAN es una suerte de castigo colectivo, bien por el rechazo de la mayoría de aliados respecto a la guerra en Irán o por no invertir en defensa tanto como Washington considera suficiente. Rutte ha defendido el compromiso de Washington con la alianza en el ámbito nuclear y ha insistido en que la revisión será consensuada con los aliados.