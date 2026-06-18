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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Hegseth anuncia una revisión de seis meses de presencia militar y bases de EEUU en Europa
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves que su departamento va a llevar a cabo una revisión de seis meses de la presencia militar y las bases estadounidenses en Europa, como parte de la idea de que los países europeos de la OTAN asuman más responsabilidad en su propia defensa.
“Estamos redoblando nuestros esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa, la ‘OTAN 3.0’. Y para hacer realidad este objetivo, anuncio hoy una revisión del Departamento de Guerra de seis meses de duración que examinará la postura de fuerza y las bases de EE. UU. en Europa”, dijo Hegseth ante los ministros aliados de Defensa.
Bélgica prevé ofrecer su flota de F-16 a Ucrania
El ministro belga de Defensa, Theo Francken, anunció este jueves que Bélgica tiene previsto ofrecer siete aviones F-16 a Ucrania en 2026 y enviar el resto de cazas de ese modelo en los años posteriores, a la vez que el país lleva a cabo la transición para equiparse del F-35.
Este año el país transferirá siete F-16 a Ucrania por primera vez salvo imprevistos, y según la agencia Belga, cerca de veinte F-16 más en 2027 y 2028, así como el resto de la flota para 2030.
Rusia lanza contra Ucrania 7 misiles balísticos y 239 drones
Las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.
Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.
Varios drones ucranianos impactan contra una refinería en Moscú
Un masivo ataque con drones ucranianos penetró las defensas rusas y logró impactar esta noche contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el lunes, provocando varios incendios.
"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.
Zelenski se reúne hoy con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en la sede de la OTAN con los 32 ministros de Defensa de la Alianza y participará en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, según ha anunciado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El mandatario ucraniano estará presente en la reunión de la alianza copresidida por Alemania y Reino Unido y que aglutina a casi 60 países de todo el mundo, y que hoy tenía previsto debatir cómo incrementar la ayuda militar y política a Kiev.
Zelenski habla con Lula de posibles medidas para avanzar hacia la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este miércoles en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien "compartió sus ideas sobre potenciales perspectivas diplomáticas" para lograr la paz.
"Le he informado de las actitudes reales en la sociedad rusa hacia la guerra, y también de los contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros socios", agregó Zelenski en X al informar del contenido del encuentro.
Un muerto y tres heridos en ataque de Kiev a la ciudad que acoge la central de Zaporiyia
Una persona murió hoy y otras tres resultaron heridas en un ataque de Kiev a Energodar, la ciudad ucraniana que acoge la central nuclear de Zaporiyia, informaron las autoridades prorrusas de la urbe.
Según escribió en redes sociales el alcalde de Energodar, Maxim Pujov, uno de los heridos se encuentra en estado grave.
Los drones ucranianos reducen la presión rusa en Donetsk
Las fuerzas ucranianas destruyen la logística rusa con drones y contraatacan en algunas zonas del frente, pero el ejército invasor no ceja en sus planes de avanzar en la región oriental de Donetsk, donde la ciudad de Kostiantínivka (que antes de la guerra tenía 67.000 habitantes) se ha convertido en epicentro de los combates.
Pese a la lentitud de sus progresos, las fuerzas rusas mantienen la presión con el objetivo de acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, bastiones clave del 25 % de la región actualmente bajo control ucraniano.
Muere en Muere en Rusia una mujer en un ataque de Ucrania contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil
Bielorrusia habla de acto "terrorista" contra un "autobús civil" y pide a Kiev "una explicación exhaustiva" Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que una mujer ha muerto en un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol bielorruso que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk.
Ucrania ataca el buque petrolero de la 'flota fantasma' rusa sancionado por Canadá y Europa
Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante esta madrugada en las aguas del mar Negro un buque petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia, con la que este país sigue exportando crudo pese a las sanciones, según informó el Estado Mayor de Ucrania en su cuenta de Facebook. El buque en cuestión fue identificado como el FINA A. "El barco está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Canadá y Ucrania", explicó el Estado Mayor de Kiev, que agregó que la magnitud de los daños infligidos al buque está siendo establecida. Ucrania ha atacado en varias ocasiones en los últimos meses a barcos de la 'flota fantasma' rusa. El objetivo de Kiev con estos ataques y los que lleva a cabo contra terminales petroleras de puertos y refinerías rusas es socavar el potencial económico de la Federación Rusa, que financia sobre
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