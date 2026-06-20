DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano, pese a la nueva tregua Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques israelíes contra el sur del Líbano, informaron medios oficiales libaneses, pese a la nueva tregua en vigor desde ayer, viernes, entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. La población de Arab Salim fue la más castigada, con dos ataques aéreos lanzados por "aviones de guerra israelíes" a las 6.30 hora local (3.30 GMT) en los que murieron al menos tres personas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Asimismo, un dron israelí atacó la población de Deir al Zahrani y mató a una persona, y otro vehículo aéreo no tripulado de Israel acabó con la vida de otra persona en la localidad de Doueir, según la ANN.

Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano alegando que, de no ser por él, habría sido "aniquilado" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Israel cesará sus ataques contra Líbano porque "hace lo que dice" y alegando que, de no ser por Washinton, el país habría sido "aniquilado". "Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo", ha señalado sobre las autoridades israelíes durante una entrevista concedida al portal Axios al ser preguntado si podrá "evitar" que Israel ataque a su país vecino. El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado", tras lo que ha recordado la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.

Marco Rubio y el presidente libanés coordinan la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente líbanés, Joseph Aoun, mantuvieron este viernes una conversación telefónica para coordinar la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano que se celebrará en Washington la semana próxima y subrayaron la importancia de estas conversaciones para lograr estabilidad en la región. Ambos conversaron sobre esta nueva ronda de negociaciones, en las que no participa la milicia chií Hizbulá y que en este caso se prolongarán durante tres días, del 23 al 25 de junio, según explicó en un comunicado el portavoz de la Cancillería estadounidense, Tommy Piggot.

EEUU necesita 80.000 millones más para la guerra con Irán y otros gastos El Pentágono requiere de 80.000 millones de dólares adicionales para cubrir los costes derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto, según informó el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, en llamadas recientes a legisladores citadas por The Wall Street Journal. De acuerdo con el diario, el planteamiento llega en un momento en que el Congreso presiona a la Administración de Donald Trump para detallar el coste total de la guerra iniciada hace casi cuatro meses por Estados Unidos e Israel contra Irán, y cuyo acuerdo alcanzado esta semana está en riesgo debido a las hostilidades israelíes en el Líbano.

La UE pide cese permanente de hostilidades en Líbano Los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron este viernes el cese permanente de las hostilidades en Líbano, apuntaron a nuevas sanciones por la "preocupante" situación en Gaza y Cisjordania y valoraron el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo entre Irán y EEUU desata una avalancha de críticas contra Netanyahu en Israel a pocos meses de las elecciones El enfado de los israelíes empezó días antes de que Estados Unidos e Irán anunciaran haber llegado a un acuerdo. La población del país mediterráneo sigue enfrascada en operaciones militares en el Líbano con respuestas que a veces golpean el norte de su territorio. Tanto como con Hezbolá como con su patrocinador, Irán, los israelíes sienten que aún tienen cuentas pendientes, que ambos aún son una amenaza. Por eso, desde todos los atriles políticos, los líderes israelíes reclaman la libertad de acción de su Ejército e, incluso, se atreven a criticar la alianza histórica con Washington. El renovado alto el fuego en el país de los cedros pone al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, entre las críticas de sus aliados nacionales y las exigencias de su mayor socio internacional. (Seguir leyendo)

Ya son 3.980 muertos y más de 12.000 heridos por ataques israelíes en Líbano desde marzo La cifra total de muertos por los ataques israelíes que comenzaron el pasado 2 de marzo contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 3.980, al tiempo que la de los heridos superó los 12.000, informó el Ministerio de Salud Pública libanés. En un escueto comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del ministerio, dio a conocer este balance, que se contabiliza hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT) de este viernes, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano, según EEUU Israel y la milicia libanesa de Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora española, según ha anunciado una fuente oficial de EEUU a la agencia Reuters. (Seguir leyendo)

Irán responsabiliza a EEUU de los ataque israelíes en Líbano y advierte de consecuencias El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó este viernes a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”. Bagaei “atribuyó a Estados Unidos la responsabilidad directa” de esos ataques y recordó que el fin de las hostilidades en el país árabe forma parte del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el miércoles para poner fin a la guerra en Oriente Medio.