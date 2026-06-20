Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia retira una importante distinción a Zelenski tras una disputa en torno a una milicia de la Segunda Guerra Mundial

Polonia ha retirado una importante distinción concedida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su decisión de bautizar a una de sus unidades militares como 'Héroes del UPA', en referencia a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial luchó por la independencia del país y que Varsovia señala por cometer masacres contra civiles polacos.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, que entonces se encontraban bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de decenas de miles de civiles polacos. Zelenski bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', una decisión que ha precipitado que el presidente de Polonia, , haya retirado al mandatario la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia.