Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz en represalia por la continuación de los ataques israelíes en Líbano

El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Mando Militar Conjunto del Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorandum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes (según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá) han matado a más medio centenar de personas en 24 horas.

Así pues, en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra" y tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano" (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) "se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo".

Irán ha vinculado desde un primer momento el resultado de las negociaciones al cese inmediato de las operaciones militares israelíes en el sur de Líbano, parcialmente invadido por Israel con motivo de la guerra de Irán.

Desde entonces, los militares israelíes han avanzado por la región en medio de cruentos enfrentamientos con las milicias del partido chií Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, y bombardeos contra decenas de localidades libanesas. El viernes, el Ministerio de Salud libanés informó de 49 muertos, y la cifra provisional de este sábado cifra los fallecidos en al menos 17, entre ellos un militar.

De hecho, el propio Ejército de Líbano ha señalado este sábado a Israel como responsable de un esfuerzo para sabotear el acercamiento entre Washington y Teherán. "Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.

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En medio de la primera gran crisis del preacuerdo, en principio debe celebrarse en Suiza a partir de esta noche un encuentro entre el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y una delegación iraní presumiblemente encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. Sin embargo, este plan ahora mismo se encuentra en el aire tras el cierre anunciado por el Ejército iraní.