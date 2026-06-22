DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

El precio del petróleo cae por debajo de los 80 dólares tras los avances negociadores entre EEUU e Irán El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía más de un 2% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 78,9 dólares por barril, después de que Irán y EEUU concluyeran la primera ronda de negociaciones en Suiza con "avances alentadores", según los países mediadores. Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, caían casi un 2,8%, hasta rondar los 75,18 dólares.

Irán y EEUU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días Las delegaciones de EEUU e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán. "El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza. Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo" y se lograron "avances alentadores".

Qatar informa de que las conversaciones EEUU-Irán en Suiza continúan El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Abdulrahman al Thani, ha informado este domingo de que las conversaciones entre las delegaciones Estados Unidos e Irán reunidas en el lago Lucerna de Suiza siguen adelante. "Damos la bienvenida a la reunión de hoy en el lago Lucerna, en Suiza, y a la continuación de las conversaciones Estados Unidos-Irán", ha publicado Al Thani en redes sociales después de que medios iraníes anunciaran que la delegación de Teherán se había retirado de la mesa de negociación en protesta por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump arremete contra Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero. "Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear. Durante décadas los hemos defendido, pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Qalibaf resta importancia a amenazas de Trump y asegura que Irán está listo para responder El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia este domingo a las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington. “¿No se dan cuenta de que, si sus amenazas hubieran dado resultado, no habrían llegado a la situación de desesperación en la que se encuentran hoy? No damos importancia a las amenazas de los estadounidenses”, afirmó Qalibaf en un mensaje publicado en la red social X, en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tropas israelíes localizan un túnel de Hizbulá en una de las aldeas que ocupan en Líbano El Ejército israelí localizó un túnel de más de 200 metros de largo, presuntamente perteneciente al grupo chií Hizbulá, en la aldea libanesa de Majdal Zoun, en el sur del Líbano ocupado por las tropas israelíes. "Tropas de la Brigada 551, bajo el comando de la División 91, están operando en el área de Majdal Zoun (...) a unos diez kilómetros de profundidad dentro del Líbano", detalló este domingo el Ejército en un comunicado, pese a que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra regional recoge que el Líbano tiene derecho a su "integridad territorial".

Trump exige a Irán que no "cause problemas" en Líbano o EEUU reanudará los ataques El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques. "Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", escribió el mandatario en su red Truth Social. El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en las que, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se han registrado "grandes avances".

Catar anuncia el inicio de la negociación de Irán y EEUU en presencia de mediadores Catar anunció el inicio este domingo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, en Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra. Según informó el ministerio de Exteriores catarí en un comunicado, "El Estado de Catar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los EE.UU, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

Las delegaciones de Irán y EEUU llegan a Bürgenstock para el inicio de las negociaciones Las delegaciones de Estados Unidos e Irán lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, llegaron al complejo de montaña de Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles con el que poner fin a la guerra, según informó el Ministerio de Exteriores helvético. También llegaron a ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad, las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, esta última liderada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.