Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar: "Se ha disparado el número de solicitudes para residir en Gibraltar"

Cuando abandone el cargo el año que viene, Fabián Picardo (Gibraltar, 1972) habrá estado de ministro principal de Gibraltar más de una década y media. Durante ese período, el también líder del Partido Socialista Laborista ha tenido un número considerable de polémicas con el Gobierno de España. Ahora, sin embargo, todo parece sintonía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En unos días se firmará en Bruselas el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea que regula la relación de la colonia con el bloque comunitario tras el Brexit. La Verja que separa Gibraltar y el Campo de Gibraltar desaparecerá. Para hablar de ello, Picardo atendió a EL PERIÓDICO y a un grupo de medios españoles en Gibraltar el pasado viernes.

Está previsto que el próximo 13 de julio se firme el acuerdo en Bruselas y que antes del 15 entre en vigor. ¿Cómo van los preparativos? Estáis dando por hecho lo del día 13, que es una fecha que se filtró en Bruselas como una posible. A lo mejor es antes o después. Se está barajando la agenda internacional de comisarios y ministros de cuatro países. Lo que está claro es que estamos todos completamente comprometidos con que la aplicación provisional sea a partir del día 15 de julio, un día que pasará a la historia.

¿Va a haber algún tipo de ceremonia? ¿Quién va a venir? Todavía estamos trabajando en todos los preparativos [para implementar el acuerdo]. Los ciudadanos no nos perdonarían si nos hubiéramos concentrado más en qué vamos a hacer como ceremonia que en asegurarnos de que se haga realidad la fluidez [de personas y mercancías].

Hay cierta preocupación entre la población gibraltareña por posibles problemas de seguridad a raíz de la supresión de la Verja. El tema de la seguridad es un efecto psicológico de lo que nos hizo Franco cuando nos encerró [...] los que nos quedamos en el lado sur de la Verja nos convertimos en una población enjaulada, con la frontera en un lado y el mar en el otro. Irónicamente, eso nos produjo un gran sentido de seguridad. Mis padres no cerraban la puerta de noche en casa. Aquí se dejaba la llave en el coche, porque nadie te lo podía robar más que para darse una vuelta o tirarlo al mar. Gibraltar era un paraíso de seguridad. Cuando se reanudaron los pasos por la frontera en 1982, también nos dio un poco de miedo. De pronto la jaula se abre; el pájaro puede volar, pero también pueden entrar otros pájaros [...]

¿Qué preparaciones de seguridad están haciendo? Hemos invertido muchísimos recursos para la Policía Real, para las aduanas y para el control aduanero. Habrá cámaras de reconocimiento en la zona del norte del aeropuerto y en las principales vías de Gibraltar. Tendremos capacidad de identificar biométricamente a individuos que puedan estar en las bases de datos de Interpol o de la Policía Británica y de Gibraltar para arrestarlos inmediatamente.

El Ministro Principal, Fabian Picardo durante un encuentro con periodistas españoles. A 19 de junio de 2026 en Gibraltar. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Imagine que mil españoles quieren venir a Gibraltar con banderas a manifestarse o miembros de Vox, ¿podrían hacerlo? ¿Se preparan para este tipo de acciones? Si te quieres manifestar en Gibraltar, tienes que obtener un permiso de la Policía Real de Gibraltar. Si te manifiestas sin ese permiso estás actuando ilegalmente.

Han publicado nuevas restricciones para obtener la residencia en Gibraltar. Desde que nos tomamos la famosa foto el día 11 de junio del año pasado [Picardo y los ministros de Exteriores de Reino Unido y España y el comisario negociador de la UE sellando verbalmente el acuerdo], se disparó el número de solicitudes para ser residente en Gibraltar, no solamente de británicos sino también de otras nacionalidades que son igual de bienvenidas en Gibraltar. De tener mil solicitudes al año pasamos a tres mil solicitudes en tres meses. Tuvimos que parar y poner un sistema nuevo que hemos publicado esta semana. Tiene que haber una relación real económica con Gibraltar, contribuir. No se puede ver a Gibraltar como una vía para entrar en la zona Schengen de manera más fácil, también para ser fieles con el acuerdo con la zona Schengen.

Sobre el tema de las bases y de Gibraltar como base militar... Gibraltar no es es una base militar, como desafortunadamente se dice en España. Es un territorio de ultramar del Reino Unido en el que hay presencia de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. No es como las zonas soberanas británicas de Chipre, bases con militares y sus familiares viviendo.

¿Va a haber enlaces militares españoles en las bases británicas? Gibraltar siempre ha pensado que debemos tener una relación fluida y positiva entre las Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar y las Fuerzas Armadas de España, nuestra vecina de la OTAN. Lo contrario no es normal. Parece que la relación tan magnífica que hay entre España y Reino Unido en temas militares se suspende en Gibraltar como si fuera un pequeño triángulo de Bermudas en la cooperación militar. Yo espero que el Tratado marque un antes y un después en esto. Que agilice una futura relación aún más estrecha entre Reino Unido y España. Por ejemplo, respecto a las operaciones que pueda haber en la zona, aunque es un tema que no me compete a mí.

¿Qué pasa si un soldado o un agente de inteligencia de otro país, por ejemplo Marruecos, es invitado por el Ministerio de Defensa británico y luego se mueve libremente por la zona Schengen? Es como si un individuo entra en Algeciras invitado por España y luego viene a Gibraltar, pero no me compete a mí.

En el aeropuerto va a haber un doble control de pasaportes, por agentes gibraltareños y españoles. ¿Cuántos agentes españoles va a haber? El aeropuerto de Gibraltar es muy pequeño. Habitualmente nosotros tenemos a dos individuos para hacer todo lo que es el control de pasaportes. De lo que yo he visto de la obra que hemos completado, habrá también dos agentes españoles en la entrada y salida.

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¿Temen que el próximo Gobierno español use la posibilidad de impugnar este acuerdo en la revisión dentro de cuatro años? ¿Cree que el PP o Vox lo pueden suspender? [...] Yo creo que hay muchas oportunidades para que esto sea un éxito tal dentro de uno, dos o tres años, o durante los próximos 40 años, que sería tonto el político que intentara traer menos fluidez y menos prosperidad compartida. No me compete a mí darle consejos a ningún político español, menos a los de la derecha, pero yo les aconsejaría que le echaran la culpa siempre al PSOE por este acuerdo, pero que permitieran que la ciudadanía siguiera teniendo el beneficio de la fluidez y de la prosperidad compartida.