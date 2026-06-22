Canadá
Tres muertos en un tiroteo en Montreal
Las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Toronto (Canadá)
Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.
La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otra agente, que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.
- Alejandro, el joven de Plasencia que trabaja en la construcción cuando el sector busca relevo
- Los extremeños mayores de 70 años podrán recibir hasta 12.500 euros para adaptar su vivienda
- Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata
- Higinio Barriga, el gruista de Cáceres que aprendió la vida entre el campo, la obra y la emigración: 37 años cotizados
- Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026
- Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez, de Riolobos, ganan el XXXIX Concurso Nacional Chinato de Albañilería
- Los bomberos de Cáceres rescatan a una familia y su perro en el incendio de una vivienda
- Extremadura mira al norte: así quedaría el grupo de Primera Federación de Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria