Comicios en el país sudamericano
La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia
Según la misión, la contienda "transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registrasen incidentes reseñables".
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) aseguró este martes que Registraduría, encargada de organizar la contienda presidencial, que, según el pre conteo, ha favorecido a Abelardo de la Espriella, ha trabajado "de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país".
El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, sostuvo que, pese a la marcada polarización política, la jornada del pasado domingo "transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registrasen incidentes reseñables".
La misión estuvo presente en 30 departamentos con cerca de 150 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá.
González Pons destacó que los funcionarios de la registraduría se desempeñaron con "profesionalidad, neutralidad e independencia". El sistema de gestión de resultados "demostró una vez más ser fiable y eficaz, en línea con las normas internacionales sobre transparencia, integridad y trazabilidad del voto". Iván Cepeda, el candidato de izquierdas, ha impugnado 3300 mesas de votación. Las autoridades electorales no se han pronunciado todavía al respecto porque recién ha comenzado el escrutinio final que debe validar la victoria del ultraderechista.
"Las primeras fases del escrutinio, bajo la dirección de jueces y notarios de la República, se han llevado a cabo en presencia de los equipos jurídicos y representantes de los candidatos. Hasta el momento, los resultados del escrutinio confirman los del pre conteo", señaló no obstante González Pons.
La MOE UE permanecerá en Colombia hasta mediados de julio para seguir observando el escrutinio final.
En este contexto, La Registraduría Nacional confirmó que ya concluyó el escrutinio a nivel municipal y sus números son equivalentes a los del pre conteo.
Los observadores europeos detectaron que unos 320.000 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante los cuatro meses previos a la elección no pudieron votar debido a las normas que suspenden nuevas inscripciones en el censo electoral durante ese periodo. Alertaron a la vez sobre el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en la propaganda política y denunciaron la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde entornos no identificados. "La tecnología también se usó para la desinformación generalizada y la difusión de montajes ultrarrealistas de ambos candidatos, aunque con mayor frecuencia a favor de De la Espriella", según González Pons.
El problema del financiamiento
La MOE UE dio cuenta a su vez de los aspectos opacos en el financiamiento de las campañas. "Se hacen gastos que no se declaran y el control del gasto en campañas electorales es uno de los problemas que debe resolver la legislación colombiana y hasta la fecha no se ha resuelto", dijo el jefe de la misión. Ese mismo señalamiento había sido hecho por el equipo de Cepeda en relación con los recursos desplegados por la ultraderecha.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Con perfil de autopista y sin peaje, gratis»: Portugal fija la autovía a Cáceres por Monfortinho
- Atropellado un hombre de 57 años en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a la altura del restaurante La Marina
- La accesibilidad al territorio extremeño, en el punto de mira: 'Un coto de caza no debería impedir el tránsito por un camino público
- La gran operación junto a la Ribera del Marco de Cáceres: más de 51.000 metros cuadrados para un parque al lado del agua
- Prensa Ibérica ficha a Pablo Calvo para dirigir El Periódico Extremadura
- Alejandro, el joven de Plasencia que trabaja en la construcción cuando el sector busca relevo
- Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata
- Tino Neria ya tiene su plaza en San Juan, el barrio que ha querido agradecerle una vida de entrega