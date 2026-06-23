Las primarias en Nueva York ponen a prueba la influencia del alcalde Mamdani en los demócratas

Nueva York celebra este martes sus primarias para las elecciones legislativas de noviembre como un plebiscito entre los demócratas para determinar qué ala del partido tomará las riendas de la oposición a Donald Trump durante el resto de su mandato y de cara a futuras elecciones presidenciales. La importancia de la ciudad, uno de los escenarios más competitivos en la elección de candidatos al Congreso, reside en la capacidad del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, para traducir su influencia política en victorias electorales de los candidatos a los que respalda. Además, este martes también culminan los procesos de primarias en Utah, Maryland y Carolina del Sur.

Lejos de representar un reequilibrio del poder en el Congreso, las primarias neoyorquinas ponen el foco sobre el Partido Demócrata, que domina ampliamente estos distritos. En las pasadas elecciones presidenciales, el voto demócrata en la ciudad alcanzó el 68,1%, frente al 30% obtenido por los republicanos, una de las mayores diferencias del país. Por ello, la gran incógnita es si Mamdani logrará consolidar su poder político mediante la victoria de los candidatos progresistas, lo que podría facilitar sus relaciones con los demócratas en Washington, o si, por el contrario, gastará una bala.

El pulso interno enfrenta al movimiento DSA (Socialistas Democráticos de América), del que forma parte Mamdani, con la facción tradicional del partido. En ese contexto, el alcalde neoyorquino se refirió a estas primarias durante un mitin de movilización junto al senador por Vermont, Bernie Sanders. "Durante demasiado tiempo, nuestro partido ha entendido su papel como el de gestionar el declive en lugar de impulsar cambios materiales para la clase trabajadora", afirmó Mamdani, en un llamamiento a renovar el rumbo de la formación. "El partido del pasado no será el que nos conduzca hacia el futuro", añadió.

Los candidatos progresistas

Mamdani ha ofrecido apoyo a tres candidatos. Entre sus respaldos se encuentra el exinterventor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, que concurre como representante del décimo distrito. Lander fue uno de los aspirantes a la alcaldía a los que Mamdani derrotó el año pasado. Sin embargo, ambos se alinearon contra Andrew Cuomo en la votación final, con Lander como apoyo clave para Mamdani a la hora de captar el voto judío.

Asimismo, el alcalde neoyorquino ha respaldado a Darializa Avila Chevalier, educadora y activista por los derechos de los inmigrantes, en su candidatura frente al representante Adriano Espaillat en el distrito 13. En el séptimo distrito, donde la congresista Nydia Velázquez, con 17 mandatos a sus espaldas, se retira, Mamdani ha apoyado a la asambleísta Claire Valdez, que compite con el candidato preferido de Velázquez para sucederla, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Por el contrario, otra figura destacada de la política estadounidense originaria de Nueva York, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces más influyentes del ala progresista demócrata, no ha respaldado a ningún candidato, una postura que mantiene desde 2022, y ha defendido que, como miembro de la delegación de Nueva York, es importante permitir que estos procesos "sigan su curso".

Caras conocidas en Manhattan

Aparte del pulso entre facciones demócratas, las primarias se han convertido en una contienda de caras conocidas en el distrito 12 de Manhattan, uno de los más ricos del país. En la carrera confluyen ocho candidatos con nombres de gran peso político, dinástico y mediático.

Entre los aspirantes destaca el asambleísta Micah Lasher, respaldado por el congresista saliente Jerry Nadler, así como por la gobernadora Kathy Hochul y el exalcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg, Michael Bloomberg. También compite el asambleísta Alex Bores, antiguo empleado de Palantir que se ha convertido en uno de los grandes críticos de la industria de la inteligencia artificial tras impulsar una ley estatal de seguridad tecnológica en 2025.

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La carrera incluye además al abogado y exrepublicano George Conway, conocido por su férrea oposición a Donald Trump, que pone a prueba la receptividad del electorado demócrata hacia figuras procedentes del Partido Republicano. Completa el grupo más mediático Jack Schlossberg, de 33 años, nieto del expresidente John F. Kennedy.