Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Investigan al comandante de un regimiento ucraniano por muertes de soldados y torturas

El comandante del 425.º Regimiento Separado de Asalto "Skelya" del Ejército ucraniano ha sido suspendido del servicio mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en la muerte y tortura de varios soldados, según informó este jueves la agencia Ukrinform.

La noticia fue confirmada a este medio por la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una investigación periodística publicada este martes reveló, de acuerdo con entrevistas con soldados y familiares, la muerte de al menos 26 reclutas en centros de entrenamiento del regimiento en los últimos seis meses, así como casos de tortura y malos tratos.