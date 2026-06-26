Rescates contra reloj, ayuda a cuentagotas y saqueos en una Venezuela desbordada por el terremoto

Una Venezuela en pánico y desbordaba por la magnitud de la tragedia lucha contra el tiempo para localizar al mayor número posible de supervivientes del doble terremoto que devastó el miércoles el centro y el norte del país. Casi 48 horas después de los temblores, el balance de la catástrofe es de 235 muertos y 4.300 heridos, pero los equipos de emergencias se afanan en rescatar a quienes continúan atrapados entre los escombros de los edificios destruidos, con la colaboración de familiares y vecinos y una ayuda humanitaria internacional que llega al país con demasiada lentitud. Entre las ruinas, un número indeterminado de personas han sido rescatadas con vida y otras han sido localizadas pero no pueden salir porque están atrapadas y falta maquinaria que facilite las labores de desescombro.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano de La Guaira. Solo en esta última región se vinieron abajo más de 100 edificios y se han movilizado más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de rescate. Se espera el despliegue de hasta 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes. Y es que, ante la desesperación y el hambre, ya se han comenzado a registrar los primeros saqueos para hacerse con alimentos, medicinas y electrodomésticos.

Edificios de 10 plantas derrumbados

Las imágenes de La Guaira que han trascendido o se han compartido en redes sociales muestra cómo los vecinos buscan desesperadamente a sus familiares entre los escombros de los edificios destruidos, cómo consiguen sacar a varias personas con vida, pero también cómo trasladan los cadáveres de quienes fallecieron en el derrumbe. Los vecinos celebran cada rescate de una persona viva, como la de un niño de cuatro años que apenas tiene heridas en un pie. Pero son más las historias dramáticas de desaparecidos o muertos. A vista de satélite puede comprobarse cómo muchos edificios, algunos más de 10 plantas, han quedado reducidos a escombros.

Lucía Feijoo Viera

Según relata EFE, decenas de personas asaltaron en La Guaida varios de los comercios destruidos, subiéndose a los tejados y atravesando calles totalmente rotas, para llevarse alimentos, medicinas y electrodomésticos. "De un momento a otro comenzaron a romper una pared que es donde estaban las chucherías (golosinas), refrescos y demás y yo estaba aquí cargando mi teléfono", contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado colectas de bienes de primera necesidad y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado este estado costero, considerado la 'zona cero' de la devastación en un clima de escasez informativa por parte de las autoridades.

Ayuda internacional

Hasta el momento, 16 países y la ONU han enviado aviones con ayuda humanitaria, pero muchos de ellos tardarán días en llegar. El avión del Ejército del Aire español fletado para prestar ayuda a Venezuela ha aterrizado en Caracas con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha confirmado la muerte de tres españoles, pero hay otros 99 que todavía no han sido localizados.

Lucía Feijoo Viera

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos Estados Unidos, donde el Departamento de Estado trabaja en coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, ha sido cerrado temporalmente debido a los daños. Además, la Administración Trump levantó el jueves parte de las sanciones a Venezuela y autorizó transacciones de dinero que estén relacionadas con las "labores de socorro". EEUU también ha enviado 100 millones de dólares para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

"Devastación realmente aterradora"

Venezolanos residentes en Argentina y Ecuador han activado redes de ayuda y plataformas digitales para intentar ubicar a familiares y allegados que permanecen incomunicados tras los dos terremotos. En el país, la Iglesia católica pidió acudir a los centros de acopio en Caracas y otras ciudades, para colaborar con alimentos, medicamentos, ropa y herramientas para ayudar a los afectados. Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, mientras que se mantienen los fallos en la conexión telefónica y el servicio eléctrico en algunas de las zonas afectadas.

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El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha asegurado a EFE que la situación en las zonas afectadas por los dos terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate. Esta organización ya prestaba asistencia humanitaria a unos ocho millones de venezolanos antes de los seísmos.