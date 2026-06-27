Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos se eleva a 920, cinco de ellos españoles

Un total de 106 españoles siguen sin ser localizados, mientras que el dato total de heridos se eleva a 3.360

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, este viernes, en La Guaira (Venezuela).

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, este viernes, en La Guaira (Venezuela). / Ronald Peña R / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents