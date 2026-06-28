Ola de calor
Alemania pasa con 29,4 grados la noche más calurosa desde que hay registros
La localidad de Drewitz, en Sajonia Anhalt, registró el sábado el récord histórico del país al marcar 41,5ºC
Agencias
El municipio alemán de Kubschütz, situado en el este germano, registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas, confirmó a EFE el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). "Nunca antes tuvimos una mínima tan elevada durante la noche en Alemania", ha indicado un portavoz del DWD, donde señalaron que aún deben hacerse las pertinentes comprobaciones para hacer oficial esa temperatura de Kubschütz.
La víspera, el DWD registró un récord histórico de temperaturas, al medirse 41,5 grados en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt. Esa medición superó la registrada el viernes en Saarbrücken, donde, al llegar a 41,3 grados, se había batido el récord fijado el 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán y donde los termómetros marcaron ese día 41,2 grados.
Alemania vive una ola de calor en la que, este domingo, "el calor extremo se concentrará en el este", aunque "en el resto del país también se registrarán temperaturas elevadas, en algunos casos extremas, debido, entre otras cosas, al escaso enfriamiento nocturno y a la elevada humedad del aire", según el DWD. "En casi todo el país seguirá habiendo una sensación térmica fuerte o extrema", indicó el servicio meteorológico germano en su previsión para este domingo. Además del calor, hay previsiones de fuertes tormentas en el norte durante la jornada y, en las últimas horas del día, en el oeste y el suroeste del país centroeuropeo.
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